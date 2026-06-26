Petrolul Brent a scăzut la 73,75 dolari pe baril.

Petrolul scade activ vineri dimineața, pe fondul așteptărilor reluării livrărilor de combustibil pe piața mondială prin Strâmtoarea Ormuz.

Prețul contractelor futures pentru august la sortul Brent pe bursa londoneză ICE Futures scade cu 1,51 dolari (2,01%), până la 73,75 dolari pe baril. Joi, contractul a crescut cu 1,52 dolari (2,1%), până la 75,26 dolari pe baril, transmite news.am.

Contractele futures pentru petrolul WTI pe august, pe piața electronică a Bursei de Mărfuri din New York (NYMEX), s-au ieftinit cu 1,5 dolari (2,09%), până la 70,42 dolari pe baril. În urma sesiunii precedente, prețul acestor contracte a crescut cu 1,58 dolari (2,3%), până la 71,92 dolari pe baril.