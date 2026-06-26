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26 Iunie 2026, 10:32
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Petrolul Brent a scăzut la 73,75 dolari pe baril

Petrolul scade activ vineri dimineața, pe fondul așteptărilor reluării livrărilor de combustibil pe piața mondială prin Strâmtoarea Ormuz.

Petrolul Brent a scăzut la 73,75 dolari pe baril.
Petrolul Brent a scăzut la 73,75 dolari pe baril.

Prețul contractelor futures pentru august la sortul Brent pe bursa londoneză ICE Futures scade cu 1,51 dolari (2,01%), până la 73,75 dolari pe baril. Joi, contractul a crescut cu 1,52 dolari (2,1%), până la 75,26 dolari pe baril, transmite news.am.

Contractele futures pentru petrolul WTI pe august, pe piața electronică a Bursei de Mărfuri din New York (NYMEX), s-au ieftinit cu 1,5 dolari (2,09%), până la 70,42 dolari pe baril. În urma sesiunii precedente, prețul acestor contracte a crescut cu 1,58 dolari (2,3%), până la 71,92 dolari pe baril.

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