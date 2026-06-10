Petrolul a reacționat la noile atacuri ale SUA asupra Iranului.

Despre aceasta relatează agenția Reuters, transmite epravda.com.ua.

Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 66 de cenți, sau 0,7%, până la 92,11 dolari pe baril. West Texas Intermediate american a urcat cu 60 de cenți, sau 0,7%, până la 88,80 dolari.

Forțele armate americane au efectuat lovituri asupra unor ținte iraniene după ce președintele Donald Trump a promis să răspundă la doborârea elicopterului de atac american Apache. Aceasta reprezintă o nouă escaladare care amenință să distrugă armistițiul fragil dintre Washington și Teheran.

În același timp, Teheranul continuă să blocheze cea mai mare parte a traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, prin care, de obicei, trece o cincime din petrolul brut și gazul natural lichefiat la nivel mondial. Washingtonul a impus propriul blocaj asupra porturilor iraniene.

Departamentul Energiei din SUA a declarat marți că traficul naval în Golf și exportul de petrol prin Strâmtoarea Ormuz cresc, deși Washingtonul și Teheranul nu au ajuns la un acord pentru a încheia conflictul de peste trei luni.

Între timp, rezervele de petrol brut din SUA au scăzut pentru a opta săptămână consecutivă săptămâna trecută, au raportat surse de piață, citând datele American Petroleum Institute publicate marți. Rezervele de benzină au scăzut, de asemenea.

SUA au fost principalul furnizor de petrol brut și produse petroliere în timpul războiului și au crescut exporturile către Asia și Europa. Reducerea rezervelor americane ar putea afecta exporturile și ar putea împinge prețurile în sus.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți că Iranul a doborât elicopterul american Apache, care patrula Strâmtoarea Ormuz noaptea, și a promis să răspundă, fără a oferi alte detalii.

Forțele armate americane au anunțat că au început să efectueze lovituri de răspuns în legătură cu doborârea elicopterului Apache de către Iran, care patrula Strâmtoarea Ormuz. În Iran s-au raportat o serie de explozii.