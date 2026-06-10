theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
epravda.com.ua logoepravda
10 Iunie 2026, 13:34
2 743
Copiază linkul
Link copiat

Petrolul a reacționat la noile atacuri ale SUA asupra Iranului

Prețurile petrolului au crescut după noile lovituri ale forțelor americane asupra Iranului și datele pieței care arată o nouă reducere semnificativă a stocurilor de țiței brut în SUA.

Petrolul a reacționat la noile atacuri ale SUA asupra Iranului.
Petrolul a reacționat la noile atacuri ale SUA asupra Iranului.

Despre aceasta relatează agenția Reuters, transmite epravda.com.ua.

Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 66 de cenți, sau 0,7%, până la 92,11 dolari pe baril. West Texas Intermediate american a urcat cu 60 de cenți, sau 0,7%, până la 88,80 dolari.

Forțele armate americane au efectuat lovituri asupra unor ținte iraniene după ce președintele Donald Trump a promis să răspundă la doborârea elicopterului de atac american Apache. Aceasta reprezintă o nouă escaladare care amenință să distrugă armistițiul fragil dintre Washington și Teheran.

În același timp, Teheranul continuă să blocheze cea mai mare parte a traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, prin care, de obicei, trece o cincime din petrolul brut și gazul natural lichefiat la nivel mondial. Washingtonul a impus propriul blocaj asupra porturilor iraniene.

Departamentul Energiei din SUA a declarat marți că traficul naval în Golf și exportul de petrol prin Strâmtoarea Ormuz cresc, deși Washingtonul și Teheranul nu au ajuns la un acord pentru a încheia conflictul de peste trei luni.

Între timp, rezervele de petrol brut din SUA au scăzut pentru a opta săptămână consecutivă săptămâna trecută, au raportat surse de piață, citând datele American Petroleum Institute publicate marți. Rezervele de benzină au scăzut, de asemenea.

SUA au fost principalul furnizor de petrol brut și produse petroliere în timpul războiului și au crescut exporturile către Asia și Europa. Reducerea rezervelor americane ar putea afecta exporturile și ar putea împinge prețurile în sus.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți că Iranul a doborât elicopterul american Apache, care patrula Strâmtoarea Ormuz noaptea, și a promis să răspundă, fără a oferi alte detalii.

Forțele armate americane au anunțat că au început să efectueze lovituri de răspuns în legătură cu doborârea elicopterului Apache de către Iran, care patrula Strâmtoarea Ormuz. În Iran s-au raportat o serie de explozii.

Sursă
epravda.com.ua logoepravda
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici