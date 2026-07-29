Peștii otrăvitori fugu au ajuns pe țărmurile Ucrainei.

Tetraodonul argintiu face parte din familia peștilor sculeți, care conțin otravă mortală, tetrodotoxină.

Până de curând, acest pește trăia doar în regiunea Indo-Pacifică, dar acum a ajuns în Marea Neagră și este întâlnit la țărmurile Ucrainei, informează focus.ua.

În Japonia, unele specii de tetraodoni sunt consumate, dar doar după o prelucrare atentă. Acolo, peștele fugu este considerat un deliciu periculos și foarte scump. Însă acum fugu trăiește nu doar în Oceanul Pacific, ci amenință și Europa, inclusiv Ucraina.

Despre invadatorul toxic din Marea Neagră — tetraodonul argintiu a avertizat Inspectoratul de Stat pentru Protecția Mediului din Regiunea de Sud-Vest încă din 2025.

„Arată exotic, știe să se umfle ca o minge, dar asta nu este cel mai rău. Tetraodonul argintiu (Lagocephalus sceleratus), sau peștele-balon, este o specie invazivă mortală și otrăvitoare, care deja este întâlnită în apele Mării Negre”, au comunicat inspectorii.

Acest prădător tropical trăia anterior doar în regiunea Indo-Pacifică, dar, datorită Canalului Suez, a pătruns în Marea Mediterană, iar ulterior — și în Marea Neagră.

Primele mențiuni despre tetraodon în Marea Neagră, la țărmurile Ucrainei, au apărut încă în 2014.

De ce este tetraodonul argintiu atât de periculos — ce se știe despre peștele fugu

Acest pește conține tetrodotoxină, o otravă puternică care afectează sistemul nervos. Chiar și o doză foarte mică poate duce la moarte dacă este consumată. Antidotul nu există.

În plus, tetraodonul argintiu are fălci foarte puternice, cu care rupe plasele, captura și chiar lemnul. Este un prădător și se hrănește cu moluște, pește și crustacee, înlocuind speciile locale.

Din cauza răspândirii sale în Marea Mediterană, pescarii suferă pierderi economice semnificative. Astfel, în Grecia, oamenii instalează structuri de protecție pentru a putea înota în Golful Eubeea, care separă Eubeea de Grecia continentală. Crucea Roșie Greacă a emis în iunie un avertisment pentru populație, recomandând cetățenilor să solicite asistență medicală de urgență în caz de mușcătură de pește, deoarece „fălcile sale ciocănitoare” pot provoca răni grave și sângerări puternice.

Primii care au raportat că acest dăunător necomestibil le-a distrus captura și plasele au fost pescarii din Cipru. În 2024, autoritățile cipriote au introdus stimulente financiare pentru stoparea răspândirii acestei specii. Ca rezultat, din apele de coastă au fost prinse peste 103 tone din această specie invazivă. Însă în Grecia perspectiva este pesimistă.

Angajata Direcției pentru Pescuit a insulei Eubeea, Ecaterina Georgiu, a explicat răspândirea acestei specii prin „adaptabilitatea sa excelentă” și a subliniat că apariția peștelui fugu în Europa nu este un fenomen temporar, ci o nouă realitate care nu poate fi ignorată.

În Grecia, acum pescarii sunt încurajați să prindă peștele fugu și să-l predea pentru eliminare cu 5,33 euro pentru fiecare kilogram. Apoi acest prădător otrăvitor este incinerat.

De asemenea, peștele fugu a fost înregistrat în Turcia. Acolo a mușcat un copil de deget. Și în Rusia, la 7.000 km de Ucraina. În Primorie se plâng că invadatorul toxic este aruncat în masă pe țărm, distruge plasele și anihilează fauna locală.

Cât privește Ucraina, ecologiștii avertizează că, din cauza încălzirii climatice, această specie își poate extinde arealul în Marea Neagră, ceea ce reprezintă o amenințare pentru biodiversitate, pescuitul mic și sănătatea oamenilor. Și avertizează că apariția peștelui fugu trebuie neapărat raportată Inspectoratului de Stat.