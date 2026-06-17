Peste jumătate dintre regiunile Rusiei se confruntă cu lipsa combustibilului.

Potrivit publicației The Bell, în 18 regiuni din Rusia, șoferii pot cumpăra la benzinării cel mult 50 de litri de carburant sau un singur plin.

În alte regiuni există restricții, dar se poate cumpăra mai mult de 50 de litri de combustibil pe mașină. Restricții serioase au afectat și regiunile Ucrainei ocupate de Rusia, scrie dw.com.

Pe lângă restricțiile pentru persoane fizice la cumpărarea benzinei, din cauza loviturilor dronelor ucrainene asupra infrastructurii de rafinare a petrolului din Rusia, crește și prețul en-gros al combustibilului pe bursele rusești - între 30 și 40%, în funcție de tipul de combustibil.

Potrivit evaluării proiectului Energy Intelligence, din cauza atacurilor ucrainene, aproape o treime din capacitățile rafinăriilor rusești sunt acum oprite - 2,14 milioane de barili pe zi.

„Campania Ucrainei împotriva sectorului energetic rus a cauzat daune majore, iar țara se îndreaptă spre cea mai gravă criză de combustibil din istoria sa”, notează analiștii.