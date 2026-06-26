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26 Iunie 2026, 11:58
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Peste două milioane de locuitori, evacuați din cauza ploilor torențiale și a taifunului în Japonia

Autoritățile din Japonia au evacuat 2,23 milioane de locuitori din 13 prefecturi — de la Kyushu și Okinawa până în regiunea Kinki — din cauza ploilor abundente și a taifunului.

Peste două milioane de locuitori, evacuați din cauza ploilor torențiale și a taifunului în Japonia.
Peste două milioane de locuitori, evacuați din cauza ploilor torențiale și a taifunului în Japonia.

Despre aceasta a raportat  TBS News, citând Agenția Japoneză pentru Lupta împotriva Incendiilor și Dezastrelor Naturale.

Ploi puternice au fost înregistrate în vestul Japoniei din cauza taifunului nr. 7 și a frontului sezonului ploios. În prefectura Kagoshima au fost raportate trei persoane rănite. În prefecturile Fukuoka și Kagoshima au fost inundate 25 de clădiri. Potrivit postului de televiziune  NHK, din cauza vremii nefavorabile în unele zone din Chugoku și nordul Kyushu a fost emisă o avertizare de nivel 4 privind riscul de alunecări de teren.

Serviciul meteo Tenki precizează că taifunul nr. 7 se află la aproximativ 230 km sud-vest de Amami, Japonia, și se deplasează spre nord-est cu o viteză de 15 km/h. Viteza maximă a vântului în apropierea centrului este de 23 m/s. Taifunul ar urma să treacă la aproximativ 140 km sud-vest de Yakushima. La sud de Japonia a fost înregistrat un alt taifun — nr. 8, care se deplasează cu o viteză de 30 km/h. Conform prognozelor meteorologilor, în jurul miezului nopții, ora locală, acesta va trece la 160 km de Sionomisaki.

Peste două milioane de locuitori, evacuați din cauza ploilor torențiale și a taifunului în Japonia

Peste două milioane de locuitori, evacuați din cauza ploilor torențiale și a taifunului în Japonia

Peste două milioane de locuitori, evacuați din cauza ploilor torențiale și a taifunului în Japonia

Peste două milioane de locuitori, evacuați din cauza ploilor torențiale și a taifunului în Japonia

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