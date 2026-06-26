Peste 600 de drone ucrainene au atacat Rusia într-o singură noapte.

Forțele Armate ale Ucrainei au lansat un atac masiv asupra regiunilor Rusiei în noaptea de 26 iunie.

Unul dintre principalele obiective ale Forțelor Armate ale Ucrainei a fost regiunea Tula. Potrivit canalului de Telegram Astra, în orașul Novomoskovsk au fost atacate combinatul chimic „Azot” și centrala electrică locală, unde au izbucnit incendii, scrie meduza.io.

Guvernatorul regiunii Tula, Dmitri Miliaev, a anunțat că pe parcursul nopții au fost doborâte 157 de drone. Potrivit acestuia, există pagube la o întreprindere industrială din Novomoskovsk. De asemenea, în raionul Șcekinsk a fost avariată o casă particulară, iar o femeie a fost rănită.

Un alt obiectiv al Ucrainei a fost Moscova. Primarul orașului, Serghei Sobianin, a declarat că pe parcursul nopții au fost doborâte cel puțin 47 de drone peste Moscova și regiune. Serviciile de urgență intervin la locurile căderii resturilor, au anunțat autoritățile locale. Nu se precizează exact unde au căzut resturile.

Ministerul Apărării al Federației Ruse a informat că în timpul nopții sistemele de apărare antiaeriană au interceptat și distrus 660 de drone ucrainene deasupra a 12 regiuni ale Rusiei, Crimeei anexate și deasupra apelor Mării Negre și Mării Azov.