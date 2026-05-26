eurointegration.com.ua
26 Mai 2026, 14:33
Peste 350 de orașe din Franța au înregistrat temperaturi record pentru luna mai

Peste 350 de orașe și localități franceze au înregistrat cele mai ridicate temperaturi din întreaga istorie a observațiilor în luna mai, iar Franța și Regatul Unit au stabilit în general recorduri naționale de căldură.

Serviciul Meteorologic Britanic Met Office a anunțat că recordul țării pentru luna mai a fost doborât, când în grădinile Kew din Londra s-a înregistrat o temperatură de 34,8°C, scrie eurointegration.com.ua.

Luni seara, Météo France a raportat că noi maxime lunare pentru luna mai au fost înregistrate la 352 de stații meteorologice, în principal în vestul Franței, iar cea mai ridicată temperatură – 37,1°C – a fost consemnată în apropiere de Hossegor, în departamentul Landas din sud-vest.

„Acesta este un eveniment fără precedent, a cărui probabilitate în această perioadă a anului este de 1 la 1.000, conform datelor climatice din perioada 1979-2025, și care era practic imposibil în epoca preindustrială", a declarat climatologul Christophe Cassou.

Marți, guvernul francez a anunțat că, conform datelor oficiale, șapte persoane au murit din cauza caniculei care a cuprins o mare parte din Europa de Vest, dintre care cinci s-au înecat.

„Astăzi pot spune că au fost înregistrate șapte decese, direct sau indirect legate de căldură", a declarat purtătoarea de cuvânt a guvernului, Maud Bregeon, la emisia postului de televiziune TF1.

Bregeon a adăugat că cifrele și cauzele exacte ale deceselor vor trebui „precizate când episodul pe care îl traversăm acum se va încheia".

eurointegration.com.ua
