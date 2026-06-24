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meduza.io logomeduza
24 Iunie 2026, 10:28
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Peste 300 de drone ucrainene au atacat regiunile Rusiei și Crimeea: Sevastopol, fără electricitate

Sevastopol a rămas fără energie electrică în urma unui atac cu drone ucrainene, a declarat Mihail Razvojaev, numit de Rusia șef al orașului ocupat.

Peste 300 de drone ucrainene au atacat regiunile Rusiei și Crimeea: Sevastopol, fără electricitate.
Peste 300 de drone ucrainene au atacat regiunile Rusiei și Crimeea: Sevastopol, fără electricitate.

Potrivit acestuia, specialiștii evaluează amploarea pagubelor și lucrează la eliminarea consecințelor, transmite meduza.io.

El a îndemnat locuitorii să economisească bateria telefoanelor și să folosească gadgeturile doar pentru comunicări de urgență, precum și să nu suprasolicite rețeaua când electricitatea va fi restabilită. Grădinițele din oraș vor funcționa într-un regim special, iar Razvojaev a rugat părinții să își țină copiii acasă.

Canalul de Telegram „Vântul Crimeii”, citând abonați, scrie că „au fost trei lovituri asupra principalei stații electrice din Sevastopol”, după care acolo a izbucnit un incendiu.

Potrivit Ministerului Apărării al Federației Ruse, în timpul nopții militarii ruși au interceptat și distrus 323 de drone ucrainene. Dronele au fost doborâte deasupra regiunilor Astrahan, Belgorod, Briansk, Voronej, Volgograd, Kaluga, Kursk, Lipeci, Nijni Novgorod, Orel, Orenburg, Penza, Rostov, Riazan, Saratov, Smolensk și Tula, în regiunea Krasnodar, regiunea Moscova, Crimeea anexată, precum și în apele Mării Azov și Mării Negre.

Sursă
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