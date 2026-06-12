Peste 200.000 de persoane au murit în Europa din cauza caniculei în ultimii patru ani.

Potrivit lui Kluge, în ultimii patru ani, peste 200.000 de persoane din Europa au murit din cauza caniculei, scrie dw.com.

Astfel de consecințe pot fi prevenite dacă Europa va folosi instrumentele pe care le are deja la dispoziție. Kluge, împreună cu ministrul Mediului din Germania, Carsten Schneider, și senatoarea pentru sănătate din Berlin, Ina Czyborra, au prezentat la Berlin recomandările actualizate ale OMS privind măsurile de protecție împotriva căldurii. Se recomandă reducerea emisiilor și dezvoltarea zonelor verzi urbane – mai mulți copaci, parcuri, râuri, păduri și zone umede.

Președintele Camerei Medicilor din Berlin, Peter Bobbert, a făcut un apel pentru intensificarea informării cetățenilor, astfel încât aceștia să nu perceapă valurile de căldură ca pe o „seară plăcută și caldă”. El recomandă evitarea expunerii îndelungate în aer liber în timpul zilei, mutând activitățile dimineața și seara, precum și verificarea stării de sănătate a vecinilor vârstnici, cei mai afectați de caniculă. De asemenea, la combaterea efectelor căldurii pot contribui fântânile cu apă potabilă și spațiile răcoroase amenajate în orașe.

Experții în climă și sănătate avertizează că creșterea temperaturii globale duce la valuri de căldură mai frecvente, mai intense și mai îndelungate. Cele mai expuse riscurilor sunt persoanele în vârstă, femeile însărcinate și cei care suferă de boli cronice. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, canicula extremă provoacă anual o creștere a numărului de îmbolnăviri și decese premature, generând totodată pierderi economice de miliarde de dolari.