Peste 20.000 de persoane au ieșit la un miting al chiriașilor la Madrid.

Zeci de mii de persoane din Madrid au ieșit duminică, 24 mai, la o acțiune de protest organizată de Uniunea locală a chiriașilor din cauza înrăutățirii situației pe piața locuințelor. Organizatorii au estimat numărul participanților la 80.000 - 100.000 de persoane, în timp ce reprezentanții autorităților au numărat 23.000 de participanți la miting, scrie ziarul El Pais, citează dw.com.

Marșul, care a început la gara Atocha, a avut sloganul „Locuința ne costă vieți. Vom reduce prețurile”. Cerințele principale ale protestatarilor sunt revenirea la contracte de închiriere pe termen nelimitat, reducerea costului chiriei, precum și creșterea salariului minim și a pensiilor pentru locuitorii orașului până la 1.500 de euro.

Potrivit organizatorilor, în ultimii cinci ani chiria locuințelor în Madrid a crescut cu peste 50%, iar costul mediu al închirierii apartamentelor în regiune depășește 1.500 de euro pe lună. Din această cauză, unele familii cheltuiesc peste 70% din veniturile lor pentru plata locuinței, susțin reprezentanții Uniunii chiriașilor din Madrid. Ei dau vina pe proprietarii de imobile, fondurile de investiții și agențiile imobiliare, precum și pe autorități, care permit existența unui astfel de sistem.

Spania se pregătește pentru un val de proteste în iunie

Acțiunea desfășurată la Madrid ar trebui să marcheze începutul unei serii de proteste care vor continua în iunie în 24 de orașe din Spania, notează El Pais. Problema accesibilității locuințelor este un subiect sensibil în Spania, agravat de afluxul de turiști în țară, care continuă în ultimii ani. În astfel de condiții, chiriașilor le convine să închirieze apartamente pe termen scurt, ceea ce face mai dificil pentru localnici să găsească locuințe pentru închiriere pe termen lung.

Reprezentanta Uniunii chiriașilor din Madrid, Alicia del Río, a făcut apel în cadrul acțiunii la neascultare civică ca mijloc de luptă împotriva a ceea ce ea a numit „dictatura afacerilor imobiliare”. Potrivit ei, legislația spaniolă protejează speculațiile pe piața locuințelor, iar sindicatele ar trebui să organizeze o grevă generală în țară. „Toate drepturile de care societatea beneficiază astăzi păreau odată imposibile și au fost obținute prin neascultare”, a declarat activista.