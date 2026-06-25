Peste 100 de milioane de europeni sunt afectați de temperaturi de peste 35 de grade.

Căldura extremă a cuprins o mare parte din Europa. Avertismente oficiale privind canicula sunt în vigoare aproape pe întreg teritoriul Germaniei.

Mai mult, în Franța și Austria a fost declarată cea mai înaltă alertă de pericol din cauza temperaturilor ridicate.

Cel puțin 94 de milioane de persoane din Europa vor avea miercuri, 24 iunie, temperaturi diurne de peste 35 de grade Celsius, majoritatea în Spania și Franța. Peste 350 de milioane de oameni locuiesc în regiunile europene unde temperatura va depăși 30 de grade – aproximativ două treimi din populația Europei, excluzând Turcia, scrie agenția AFP, citând prognozele Serviciului Meteorologic German și estimările populației pentru 2025, pregătite de centrul de cercetare Joint Research Center, transmite dw.com.

Aceste date despre căldura extremă din Europa coincid și cu calculele proiectului austriac Klimadashboard Österreich, notează AFP.

În majoritatea regiunilor Germaniei sunt în vigoare avertizări oficiale de caniculă

În aproape toată Germania sunt în vigoare de câteva zile avertizări oficiale privind canicula extremă, cu excepția unor regiuni din landurile Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Pomerania Inferioară și Brandenburg. Din sud continuă să pătrundă în zona de presiune ridicată „aer tot mai cald și foarte cald”, ceea ce duce la o caniculă puternică în sud-vestul și vestul țării, care se extinde treptat și în regiunile nordice, a declarat Serviciul Meteorologic German (DWD) din Offenbach.

În nordul Germaniei sunt așteptate temperaturi maxime între 27 și 34 de grade, iar în restul teritoriului între 32 și 39 de grade. În multe regiuni se înregistrează așa-numitele nopți tropicale, când temperatura nu scade sub 20 de grade. Potrivit prognozelor, în următoarele zile temperatura va continua să crească, deoarece mase de aer tot mai calde pătrund în Europa Centrală.

Așadar, pe 25 și 26 iunie în vestul și sud-vestul Germaniei este așteptată o creștere a temperaturii până la 41 de grade, iar pe 27 iunie canicula extremă – între 35 și 41 de grade – este prognozată pe întreg teritoriul, cu excepția regiunilor din nordul țării. Meteorologii consideră că este posibil un nou record de temperatură pentru luna iunie. De la 27 iunie există, de asemenea, risc de furtuni puternice.

În Franța – întreruperi de curent din cauza caniculei extreme

Canicula puternică din Franța a dus la întreruperi în alimentarea cu energie electrică în Bretania. Dimineața zilei de 24 iunie, aproximativ 68.000 de gospodării au rămas fără curent din cauza supraîncălzirii unei stații electrice în comuna Ergué-Gabéric, lângă Quimper, unde temperatura a ajuns la 40 de grade. Cu o zi înainte, în Franța a fost înregistrată cea mai fierbinte zi din istoria observațiilor meteorologice, iar temperaturile extreme vor persista în următoarele zile, ajungând local până la 43 de grade.

În prezent, cel mai înalt nivel de alertă din cauza caniculei este declarat în 58 de departamente franceze din 96 pe teritoriul continental. În aproape toate celelalte departamente este în vigoare al doilea cel mai ridicat nivel de alertă. Autoritățile îndeamnă cetățenii să lucreze de acasă, dacă este posibil.

În Austria a fost declarat cel mai înalt nivel de avertizare pentru caniculă

La Viena și în mai multe alte orașe austriece a fost declarat pentru weekendul următor cel mai înalt nivel de avertizare pentru condiții meteorologice nefavorabile din cauza caniculei extreme. Sunt în zona de risc nord-estul Austriei, inclusiv Viena și Linz, precum și alte orașe din estul și sudul țării, cum ar fi Graz și Klagenfurt. Potrivit prognozei serviciului meteorologic de stat austriac, la Viena se așteaptă până la 39 de grade, iar în alte orașe până la 37-38 de grade.

Cu canicula se confruntă și alte țări europene, inclusiv Olanda, Spania și Regatul Unit.