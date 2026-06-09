Peste 100 de decese cauzate de febra Ebola, confirmate în Congo.

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 35 de cazuri noi confirmate și 10 decese, scrie reuters.com.

Datele au fost prezentate anterior de Centrele Africane pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (Africa CDC). Conform estimărilor, numărul cazurilor confirmate era de 544, iar numărul deceselor era estimat la 88 de persoane.

Focarul tulpinii Bundibugyo a fost anunțat oficial pe 15 mai. Autoritățile au recunoscut că Ebola a rămas neobservată timp de câteva săptămâni. Situația este complicată de faptul că boala se răspândește în trei provincii din Republica Democrată Congo, unde are loc un conflict armat: Ituri, Kivu de Nord și Kivu de Sud. Misiunile umanitare se confruntă, de asemenea, cu rezistență din partea populației locale — pacienții fug din izolare și atacă personalul medical.