Purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a declarat că Rusia a început să „lovească totul la rând” în Ucraina după ce, potrivit lui, partea ucraineană „a deschis cutia Pandorei”.

Această declarație contrazice poziția oficială de lungă durată a Kremlinului, potrivit căreia trupele ruse lovesc exclusiv obiective militare și obiective conexe acestora, scrie theins.ru.

„Federația Rusă nu a lovit totul la rând. Am început să facem acest lucru după ce ucrainenii înșiși au deschis „cutia Pandorei"”, a declarat Peskov într-un comentariu pentru jurnalistul VGTRK Pavel Zarubin.

Formularea despre „cutia Pandorei” fusese utilizată anterior de Putin. La 22 august, el a declarat că Ucraina „a deschis singură această „cutie a Pandorei"”, începând să atace obiective ale economiei ruse, și a promis un răspuns împotriva „celor mai sensibile ramuri ale economiei” Ucrainei. Putin a mai susținut că Rusia a intensificat atacurile asupra întreprinderilor ucrainene ca răspuns la atacurile asupra obiectivelor civile din Rusia.

Totodată, încă în iulie 2025, Peskov susținea:

„Armata rusă nu lansează atacuri asupra țintelor civile. Loviturile sunt aplicate împotriva infrastructurii militare și celei conexe sectorului militar”.

Kremlinul a avut o poziție similară încă de la începutul invaziei pe scară largă. În iulie 2022, Peskov declara că militarii ruși „nu acționează împotriva țintelor civile și a infrastructurii civile”, iar Putin afirma că armata rusă nu aplică lovituri „asupra niciunui obiectiv civil”.

În același timp, atacurile rusești au vizat în mod repetat blocuri de locuințe, spitale, centre comerciale, gări și alte obiective civile.

În ultimele săptămâni, trupele ruse au atacat, de asemenea, întreprinderi civile și infrastructura logistică a Ucrainei. La 7 septembrie, un atac rusesc a provocat un incendiu la fabrica de tutun British American Tobacco din Pryluky, iar anterior a fost distrusă fabrica producătorului de vodcă „Hortița”. La 8 septembrie, o dronă a atacat clădirea postului ucrainean de televiziune „Noi suntem Ucraina”, iar cinci persoane au fost rănite.

În plus, în august a crescut brusc numărul atacurilor rusești asupra depozitelor logistice. Analistul OSINT Clément Molin a numărat 140 de astfel de atacuri într-o lună, dintre care 95 au vizat obiective ale logisticii civile. La 1 septembrie, 11 persoane au murit în urma unui atac rusesc asupra Kievului și regiunii Kievului, fiind vizate un depou feroviar și obiective ale „Ukrzaliznytsia”, iar printre victime s-au numărat șase angajați ai companiei.