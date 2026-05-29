Peskov: Lui Putin i s-a raportat despre incidentul cu dronă în România

„Dar ce credeți? Au ascuns ceva?”, a reacționat Dmitri Peskov la întrebarea dacă președintele este la curent cu situația din România.

Peskov a atras atenția jurnaliștilor că șeful statului lucrează acum la Astana și este complet concentrat pe relațiile ruso-kazahstaneze.

„Ceea ce s-a întâmplat acolo (în România) nu se referă în niciun fel la niciuna dintre aceste categorii”, a precizat reprezentantul președintelui, transmite kommersant.ru.

În noaptea aceasta, o dronă a intrat în clădirea unui bloc de locuințe din orașul Galați, în estul României. În unul dintre apartamente a izbucnit un incendiu. Două persoane au fost rănite, iar alți 70 de locatari au fost evacuați din clădire. Potrivit ministrei Afacerilor Externe al României, Oana Țoiu, drona era de origine rusă. Ea a făcut apel către aliații din NATO să accelereze livrările de sisteme antiaeriene în țară după incidentul cu drona. Alianța a convocat o ședință de urgență. Ministerul Afacerilor Externe al României a convocat ambasadorul rus Vladimir Lipaev în legătură cu atacul. În plus, România a decis să închidă consulatul general al Rusiei din Constanța, iar consulul general rus Andrei Kosilin a fost declarat persoană non grata.