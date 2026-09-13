Peskov, despre întâlnirea dintre Putin și Zelenski la Miami: Este imposibil.

Purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, a răspuns la întrebarea AFP despre posibilitatea unei întâlniri între Vladimir Putin și Vladimir Zelenski la summitul G20, care va avea loc la Miami, pe 14-15 decembrie.

„Este imposibil”, AFP îl citează pe Peskov, scrie bbc.com.

Cu o zi înainte, Zelenski a declarat că este gata să se întâlnească cu Putin la Miami pentru a pune capăt războiului. Peskov fusese deja întrebat despre posibilitatea unei astfel de întâlniri, iar atunci el a spus că deocamdată nu se știe dacă Putin va merge la Miami.

Răspunzând la întrebarea despre posibilitatea unei întâlniri între Putin și Zelenski într-un alt loc, Peskov a declarat din nou că aceasta poate avea loc doar la Moscova.

„Există disponibilitatea de a se întâlni cu el la Moscova”, AFP citează declarația lui Peskov.