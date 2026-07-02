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2 Iulie 2026, 17:42
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Persoane necunoscute au incendiat un avion după aterizarea în Indonezia: Pilotul a murit

Poliția investighează posibila implicare a unui grup înarmat în atacul din provincia Highland Papua.

Persoane necunoscute au incendiat un avion după aterizarea în Indonezia: Pilotul a murit.
Persoane necunoscute au incendiat un avion după aterizarea în Indonezia: Pilotul a murit.

În provincia indoneziană Highland Papua, persoane necunoscute au incendiat un avion al companiei locale PT AMA imediat după aterizare. În urma incidentului a decedat pilotul, cetățean american Nicholas Gosselin. Despre acest lucru relatează ziarul Jakarta Globe, citând Ministerul Transporturilor din Indonezia.

Avionul efectua un zbor din aeroportul orașului Wamena și a aterizat pe aerodromul din districtul Jayawijaya. La bord se aflau șapte pasageri și un membru al echipajului. După ce pilotul a anunțat că aterizarea a decurs cu succes, legătura cu aeronava a fost întreruptă. Ulterior, autoritățile au fost informate despre izbucnirea unui incendiu la locul incidentului.

Ministerul Transporturilor a confirmat decesul pilotului Gosselin. Cauzele incidentului sunt investigate de anchetatori împreună cu organele de drept. Poliția din districtul Jayawijaya a declarat că ia în considerare ipoteza implicării unei grupări armate care activează în regiune.

Partea de vest a insulei Noua Guinee este sub control indonezian din 1969. Ulterior, teritoriul a suferit mai multe modificări administrative. În 2019, în regiune au avut loc proteste masive cu cererea organizării unui referendum privind autodeterminarea, iar în 2022 provincia Papua a fost divizată, formând Highland Papua, Papua Centrală și Papua de Sud.

Persoane necunoscute au incendiat un avion după aterizarea în Indonezia: Pilotul a murit

Persoane necunoscute au incendiat un avion după aterizarea în Indonezia: Pilotul a murit

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