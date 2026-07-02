Persoane necunoscute au incendiat un avion după aterizarea în Indonezia: Pilotul a murit.

Poliția investighează posibila implicare a unui grup înarmat în atacul din provincia Highland Papua.

În provincia indoneziană Highland Papua, persoane necunoscute au incendiat un avion al companiei locale PT AMA imediat după aterizare. În urma incidentului a decedat pilotul, cetățean american Nicholas Gosselin. Despre acest lucru relatează ziarul Jakarta Globe, citând Ministerul Transporturilor din Indonezia.

Avionul efectua un zbor din aeroportul orașului Wamena și a aterizat pe aerodromul din districtul Jayawijaya. La bord se aflau șapte pasageri și un membru al echipajului. După ce pilotul a anunțat că aterizarea a decurs cu succes, legătura cu aeronava a fost întreruptă. Ulterior, autoritățile au fost informate despre izbucnirea unui incendiu la locul incidentului.

Ministerul Transporturilor a confirmat decesul pilotului Gosselin. Cauzele incidentului sunt investigate de anchetatori împreună cu organele de drept. Poliția din districtul Jayawijaya a declarat că ia în considerare ipoteza implicării unei grupări armate care activează în regiune.

Partea de vest a insulei Noua Guinee este sub control indonezian din 1969. Ulterior, teritoriul a suferit mai multe modificări administrative. În 2019, în regiune au avut loc proteste masive cu cererea organizării unui referendum privind autodeterminarea, iar în 2022 provincia Papua a fost divizată, formând Highland Papua, Papua Centrală și Papua de Sud.