Percheziții la biroul Samsung în legătură cu achiziționarea unui producător de roboți.

Procuratura districtului de Sud din Seul a ridicat documente și alte materiale legate de achiziția unui dezvoltator de soluții robotice. Tranzacția a fost finalizată în 2025, însă ancheta verifică dacă anumite persoane ar fi putut obține profit ilegal pe piața de capital datorită accesului prematur la informații despre fuziunea pregătită, transmite sammobile.com.

Potrivit anchetei, unii angajați ai Rainbow Robotics ar fi putut deține informații despre planurile Samsung cu mult înainte de anunțul oficial al tranzacției și le-ar fi folosit în tranzacționarea acțiunilor companiei. Activitatea suspectă a fost înregistrată în perioada 2022-2024.

În centrul investigației se află 16 persoane, inclusiv directorul general și directorul financiar ai Rainbow Robotics. Potrivit estimărilor procuraturii, profitul ilegal presupus din operațiunile cu valori mobiliare ar fi putut ajunge între 3 și 4 miliarde de woni (aproximativ 1,9-2,6 milioane de dolari).

Rainbow Robotics este unul dintre cei mai importanți jucători pe piața sud-coreeană de robotică. Compania dezvoltă roboți industriali și de servicii, platforme umanoide, complexe de producție automatizate, roboți-barista și sisteme robotice patrupede, care pot fi utilizate atât în sectorul civil, cât și în industria apărării.