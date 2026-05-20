euronews.com logoeuronews
20 Mai 2026, 07:18
Pentru prima dată în istorie: Consumul de bere în Franța a devenit mai mare decât cel de vin

Pentru prima dată în istorie, francezii au consumat mai mult bere decât vin, punând astfel sub semnul întrebării percepția tradițională galică conform căreia berea este băutura preferată a germanilor, belgienilor și britanicilor.

Așadar, conform noilor date publicate de l’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (Organizația Internațională a Viei și Vinului), anul trecut francezii au consumat 22 milioane de hectolitri de vin. Iar dacă comparăm această cifră cu datele asociației franceze a berarilor Brasseurs de France, conform cărora în 2025 francezii au consumat 22,1 milioane de hectolitri de bere, devine clar că suntem martorii unui moment istoric, scrie euronews.com.

Ce este și mai îngrijorător, consumul de vin în Franța a scăzut la cel mai redus nivel din 1957.

Majoritatea sortimentelor de bere au, în plus, o tărie mai mică, iar, conform acelorași date de la Brasseurs de France, această băutură este mai frecvent asociată cu „momente prietenești”, cum ar fi vizionarea meciurilor sportive.

Motivele economice pentru care berea a depășit vinul sunt mult mai puțin vesele. Berea este, în general, mai ieftină, iar criza prelungită a costului vieții schimbă obiceiurile de consum – în special în rândul tinerilor.

OIV mai notează că taxele americane au intensificat presiunea asupra comerțului mondial cu vin.

„Conform datelor pentru 2025, vedem o industrie care reacționează la consecințele directe ale politicii tarifare a SUA, dar în același timp se adaptează la schimbările pe termen lung legate de climă și consum”, a declarat directorul general al OIV, John Barker.

Franța a rămas și anul trecut cel mai mare consumator de vin din Europa, ceea ce ar trebui să aducă măcar un pic de consolare. Totuși, dacă intenționați să mergeți în Franța în curând, nu trebuie să vă temeți că veți părea nepoliticoși dacă comandați o halbă în loc de pichet.

Sursă
euronews.com logoeuronews
