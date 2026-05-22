22 Mai 2026, 23:30
Pentagonul a publicat a doua parte a materialelor despre OZN-uri

Pentagonul a publicat un nou set de date despre obiectele zburătoare neidentificate. Înregistrări video, fotografii și documente au fost publicate pe site-ul Ministerului Apărării al SUA.

În instituție s-au lăudat și cu interesul oamenilor față de subiect — secțiunea WAR.GOV/UFO, dedicată fenomenelor spațiale inexplicabile, a fost vizualizată de peste 1 miliard de ori, transmite war.gov.

În arhiva actualizată au fost incluse imagini cu un obiect necunoscut deasupra Irakului, filmate pe 1 mai 2022. În explicația videoului se menționează că pe film poate fi surprins un avion de vânătoare Su-27 sau Su-35. De asemenea, în a doua parte sunt prezentate recunoașterile echipajului misiunii lunare „Apollo-12” despre puncte și linii luminoase. Printre fotografii și videoclipuri predomină materiale moderne, filmate în anii 2020.

Prima parte a materialelor a fost prezentată pe 8 mai. Pachetul respectiv de documente includea fotografii istorice ale misiunilor „Apollo-12” și „Apollo-17”, precum și observații actuale ale militarilor americani din anii 2025–2026. Ministerul va continua să publice arhivele. Nu se precizează când va fi făcută publică a treia parte.

