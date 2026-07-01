Pe Soare a fost înregistrată o erupție de clasă maximă X.

Pe Soare a avut loc o erupție de cea mai puternică clasă X, informează Laboratorul de Astronomie Solară al IKI. Potrivit oamenilor de știință, erupția a fost înregistrată în jurul miezului nopții.

Potrivit informațiilor specialiștilor, cu o zi înainte, pe Soare a început să se dezvolte o „spirală de erupții”. În decurs de 24 de ore au fost înregistrate 17 erupții solare, inclusiv trei din clasa M, față de doar opt fenomene similare în ziua precedentă.

Creșterea activității este legată de faptul că pe 28 iunie pe Soare s-a format cel mai mare grup de pete de la începutul anului 2026, a cărui suprafață a ajuns aproape la 1.200 de unități.

Fulgerările solare sunt împărțite în cinci clase: A, B, C, M și X, de la cea mai mică la cea mai mare intensitate. Fulgerările pe Soare sunt adesea însoțite de emisii de plasmă, a căror masă, ajungând pe Pământ, poate provoca furtuni magnetice puternice.