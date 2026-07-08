Pe litoralul României se deschide o nouă stațiune turistică.

La Costinești se deschide o nouă zonă de divertisment, Nibiru, pe care organizatorii o numesc „orașul sezonier”. Proiectul ocupă 210.000 de metri pătrați și este destinat pentru peste 2 milioane de vizitatori pe durata sezonului.

Organizatorii declară că Nibiru, împreună cu festivalul „Beach, Please!”, va crea aproximativ 2.500 de locuri de muncă și va aduce în jur de 4 milioane de euro în economia județului Constanța, informează playtech.ro.

„Potrivit estimărilor noastre, proiectele Nibiru și Beach, Please! creează direct și indirect 2.500 de locuri de muncă și în această vară vor aduce aproximativ 4 milioane de euro în economia locală a județului Constanța. Aceasta înseamnă mai mulți bani pentru sectorul HoReCa”, a declarat fondatorul proiectului Andrei Șelaru, cunoscut ca Selly.

Complexul include o zonă de promenadă de șase hectare, o scenă centrală cu spectacole și proiecții imersive, cel mai mare loc de joacă pentru copii din Constanța, o expoziție de reptile, o sală de bere cu 1.000 de locuri și Nibiru Arena — clubul principal al proiectului. Pe teritoriul complexului se află și aproximativ 6.000 de metri pătrați de spații comerciale, șapte hectare de zone pavate și aproape 10.000 de copaci și plante. Organizatorii afirmă că doresc să facă vacanța mai accesibilă în contextul creșterii prețurilor pe litoralul românesc.

„Considerăm că una dintre problemele litoralului românesc sunt prețurile — au devenit prea mari. Vrem ca acesta să fie o destinație accesibilă”, a spus Selly.

Potrivit acestuia, accesul în Nibiru începe de la 0 lei, iar pentru intrarea în zona de promenadă este prevăzută o cumpărătură minimă de 25 de lei. În proiect participă peste 100 de antreprenori români care închiriază spații comerciale și gastronomice în interiorul complexului.

Festivalul „Beach, Please!”, care va avea loc între 8 și 12 iulie, așteaptă aproximativ 150.000 de participanți, dintre care circa 30.000 sunt străini. Potrivit organizatorilor, printre oaspeții străini se vor afla aproximativ 4.900 de cetățeni bulgari, 4.500 de locuitori ai Regatului Unit, 2.800 de germani, 1.300 de italieni și 1.200 de maghiari. Pentru asigurarea securității pe teritoriul complexului vor lucra 1.000 de agenți de pază, două spitale mobile, un punct medical, trei ambulanțe private și peste 150 de camere de supraveghere.

Organizatorii au anunțat, de asemenea, menținerea politicii de toleranță zero față de droguri și continuarea campaniei „Păstrează-ți amintirile curate!”. Pe lângă festivalul de hip-hop, în Nibiru sunt planificate și alte evenimente, inclusiv Rock Days, care va avea loc pe 7 și 8 august. Organizatorii speră că noua stațiune va deveni o platformă activă pe tot parcursul sezonului și va atrage diverse categorii de turiști — de la tineri până la familii cu copii.