Pavel Durov, despre interzicerea rețelelor sociale în Marea Britanie: Copiii vor folosi VPN-uri.

Potrivit omului de afaceri, interdicția va expune copiii „unui pericol și mai mare”. Adolescenții vor folosi VPN, „și astfel vor avea acces la conținut mult mai periculos și ilegal”, scrie meduza.io.

O situație similară, susține Durov, a avut loc cu adolescenții ruși, când autoritățile din Rusia au interzis aplicația Telegram. Utilizatorii aplicației de mesagerie, inclusiv copiii, au trecut la VPN.

Părinții, în opinia omului de afaceri, au deja instrumente pentru a limita obiceiurile digitale ale copiilor lor. De exemplu, control parental și limite de timp petrecut în fața ecranului.

„În schimb, mulți părinți le dau copiilor iPad-uri doar ca să nu facă gălăgie. Nicio reglementare de stat nu va rezolva asta”, a adăugat Durov.

El a exprimat, de asemenea, îndoieli că statul dorește să protejeze copiii, și nu să urmărească cetățenii pentru publicațiile politice.