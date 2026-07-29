Fondatorul aplicației de mesagerie Telegram, Pavel Durov, a fost dat în urmărire internațională.

Lui Durov i s-a adus o acuzație pentru „sprijinirea activității teroriste” în cadrul unui dosar penal privind utilizarea de către serviciile speciale ale Ucrainei a unui chatbot popular în aplicația Telegram, „Daivinchik / Leo - întâlniri, comunicare și noi prieteni”, pentru a atrage tineri ruși în activități de sabotaj și terorism, transmite gazeta.ru.

„Conducătorului administrației Telegram, P. Durov, i s-a adus o acuzație în cadrul unei anchete penale pentru infracțiunea prevăzută la partea 1.1 a articolului 205.1 (sprijinirea activității teroriste) din Codul penal al Rusiei, fiind dat în urmărire internațională”, se arată în comunicatul FSB.

Instituția menționează că, începând cu iulie 2025, la Moscova, Sankt Petersburg și în alte orașe au fost reținuți 46 de cetățeni ruși cu vârste între 12 și 22 de ani, care au fost recrutați prin acest canal și, la ordinul serviciilor speciale ucrainene, au comis diverse acte de sabotaj – de la atacuri asupra forțelor de ordine până la incendieri ale obiectivelor de transport și comunicații. Executanții care au atins vârsta răspunderii penale au fost acuzați și riscă pedepse privative de libertate pe termen lung.

Potrivit FSB, angajații serviciilor speciale ucrainene, sub pretextul unor tinere, au cunoscut tineri ruși în chat, le-au cerut să plătească bilete la cinema sau cadouri prin linkuri de phishing, iar mai târziu i-au șantajat spunând că banii ar fi ajuns pe conturile Forțelor Armate ale Ucrainei și i-au îndemnat să comită atacuri și incendieri.

FSB a atras atenția că chatbotul „Daivinchik / Leo - întâlniri, comunicare și noi prieteni” a fost inclus în Registrul unic al site-urilor interzise de Roskomnadzor încă din 23 decembrie 2025 pentru conținut interzis. Cu toate acestea, administrația aplicației Telegram nu a șters aceste informații, iar alte canale folosite de serviciile speciale ucrainene și organizațiile teroriste pentru planificarea și coordonarea sabotajelor, masacrelor și fraudelor cibernetice nu au fost eliminate.

Conform părții 1.1 a articolului 205.1, lui Durov îi poate fi aplicată o pedeapsă de la 8 până la 15 ani sau închisoare pe viață.