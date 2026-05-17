Pavel Durov a anunțat că îi lipsesc „focurile de artificii iraniene” din Dubai.

„Dubai este din nou plin de mașini și mulțimi de oameni. Mi-e dor deja de artificiile iraniene, ele au ajutat la curățarea orașului de cei ușor impresionați”, a scris el pe canalul său de Telegram, transmite meduza.io.

Durov a subliniat că locuitorii EAU „primesc cea mai bună protecție pentru o taxă de 0%, spre deosebire de europeni, care plătesc 50%”.

Pavel Durov este cetățean al EAU. Nu este prima dată când el numește atacurile Iranului „artificii gratuite”. În martie, omul de afaceri și-a exprimat public regretul că nu poate „admira” aceste artificii, deoarece a fost nevoit să plece din Dubai în Europa. Totodată, el a declarat că, din cauza „nivelului de criminalitate din Europa”, în EAU este mai sigur, chiar și în ciuda atacurilor.

În Europa, mai exact în Franța, împotriva lui Durov se desfășoară o anchetă. Este acuzat de refuzul de a furniza informații la cererea autorităților competente, de complicitate la răspândirea programelor hacker și a imaginilor pornografice cu minori, precum și de spălare de bani obținuți prin activități infracționale.

Teheranul a început să atace țările din Golful Persic cu drone după ce SUA și Israelul au lovit Iranul. Printre țintele atacurilor s-au numărat și Emiratele Arabe Unite.