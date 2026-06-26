theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
eurointegration.com.ua logoeurointegration
26 Iunie 2026, 10:00
9 501
Copiază linkul
Link copiat

Patru țări din UE se opun interzicerii vânzării mașinilor noi „tradiționale” din 2035

Discuția despre viitorul mașinilor cu motor cu ardere internă, în contextul necesității unor măsuri pentru combaterea schimbărilor climatice, a stârnit controverse între țările UE.

Patru țări din UE se opun interzicerii vânzării mașinilor noi „tradiționale” din 2035.
Patru țări din UE se opun interzicerii vânzării mașinilor noi „tradiționale” din 2035.

Patru state se opun renunțării la mașinile „tradiționale”. Despre aceasta, citând sursele proprii, informează RMF24, scrie „Europa Liberă”.

Potrivit surselor, printre țările UE există o „minoritate blocantă” activă de state care se opun ideii Comisiei Europene de a interzice vânzarea de mașini noi cu motor cu ardere internă începând cu anul 2035.

Dintre acestea – Germania, Italia, Polonia și Cehia. Aceste țări cer relaxarea cerințelor și consideră că producătorilor ar trebui să li se acorde mai mult timp pentru tranziția către producția de mașini electrice și pentru îndeplinirea obiectivelor UE privind emisiile.

Ideea tranziției către mașini electrice și respectarea obiectivelor climatice este susținută activ de Franța, Spania și Suedia.

În aceste condiții, Comisiei Europene îi va fi evident necesar să continue negocierile și să caute spațiu pentru compromisuri.

Comisarul european pentru politică climatică, Wopke Hoekstra, apără propunerea actuală, indicând creșterea activă a cererii de mașini electrice în rândul șoferilor europeni.

Recent, publicația Politico a scris că o parte dintre înalții oficiali ai Comisiei Europene ar fi iritați de opririle pe traseul dintre Bruxelles și Strasbourg, din cauza faptului că mașinile electrice de serviciu necesită reîncărcare pentru a parcurge astfel de distanțe.

Sursă
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici