Patru țări din UE se opun interzicerii vânzării mașinilor noi „tradiționale” din 2035.

Discuția despre viitorul mașinilor cu motor cu ardere internă, în contextul necesității unor măsuri pentru combaterea schimbărilor climatice, a stârnit controverse între țările UE.

Patru state se opun renunțării la mașinile „tradiționale”. Despre aceasta, citând sursele proprii, informează RMF24, scrie „Europa Liberă”.

Potrivit surselor, printre țările UE există o „minoritate blocantă” activă de state care se opun ideii Comisiei Europene de a interzice vânzarea de mașini noi cu motor cu ardere internă începând cu anul 2035.

Dintre acestea – Germania, Italia, Polonia și Cehia. Aceste țări cer relaxarea cerințelor și consideră că producătorilor ar trebui să li se acorde mai mult timp pentru tranziția către producția de mașini electrice și pentru îndeplinirea obiectivelor UE privind emisiile.

Ideea tranziției către mașini electrice și respectarea obiectivelor climatice este susținută activ de Franța, Spania și Suedia.

În aceste condiții, Comisiei Europene îi va fi evident necesar să continue negocierile și să caute spațiu pentru compromisuri.

Comisarul european pentru politică climatică, Wopke Hoekstra, apără propunerea actuală, indicând creșterea activă a cererii de mașini electrice în rândul șoferilor europeni.

Recent, publicația Politico a scris că o parte dintre înalții oficiali ai Comisiei Europene ar fi iritați de opririle pe traseul dintre Bruxelles și Strasbourg, din cauza faptului că mașinile electrice de serviciu necesită reîncărcare pentru a parcurge astfel de distanțe.