theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
moscowtimes
1 Iunie 2026, 17:03
2 957
Copiază linkul
Link copiat

Pașinian a respins cererea lui Putin privind organizarea imediată a unui referendum pentru aderarea la UE

În prezent, nu există un motiv întemeiat pentru ca Armenia să organizeze imediat un referendum pentru aderarea la UE și ieșirea din Uniunea Economică Eurasiatică, a declarat prim-ministrul republicii, Nikol Pașinian.

Pașinian a respins cererea lui Putin privind organizarea imediată a unui referendum pentru aderarea la UE.
Pașinian a respins cererea lui Putin privind organizarea imediată a unui referendum pentru aderarea la UE.

Anterior, această cerință a fost exprimată către Erevan de președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, care a declarat că doar în acest caz cele două țări vor putea să se despartă „blând, inteligent și reciproc avantajos”, informează moscowtimes.ru.

„Practic, nu există motive, nu s-a format un echilibru pentru ca noi să putem oferi poporului o alegere de a merge pe o cale sau alta. Astăzi această alegere este teoretică, iar a pune o alegere teoretică la referendum nu este atât de rațional, greșit și nejustificat”, a spus Pașinian într-un mesaj video pe Facebook.

Erevanul va continua să lucreze într-un mod calm și rece în cadrul Uniunii Economice Eurasiatice, unde există încă un potențial neexploatat, a adăugat premierul Armeniei.

Sursă
moscowtimes
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici