1 Iunie 2026, 17:03
Pașinian a respins cererea lui Putin privind organizarea imediată a unui referendum pentru aderarea la UE
În prezent, nu există un motiv întemeiat pentru ca Armenia să organizeze imediat un referendum pentru aderarea la UE și ieșirea din Uniunea Economică Eurasiatică, a declarat prim-ministrul republicii, Nikol Pașinian.
Anterior, această cerință a fost exprimată către Erevan de președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, care a declarat că doar în acest caz cele două țări vor putea să se despartă „blând, inteligent și reciproc avantajos”, informează moscowtimes.ru.
„Practic, nu există motive, nu s-a format un echilibru pentru ca noi să putem oferi poporului o alegere de a merge pe o cale sau alta. Astăzi această alegere este teoretică, iar a pune o alegere teoretică la referendum nu este atât de rațional, greșit și nejustificat”, a spus Pașinian într-un mesaj video pe Facebook.
Erevanul va continua să lucreze într-un mod calm și rece în cadrul Uniunii Economice Eurasiatice, unde există încă un potențial neexploatat, a adăugat premierul Armeniei.