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eurointegration.com.ua logoeurointegration
8 Iunie 2026, 07:33
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Pașinian a declarat victoria partidului său la alegerile din Armenia

Prim-ministrul Armeniei, Nikol Pașinian, a declarat victoria partidului său „Contractul Civic” la alegerile parlamentare.

Pașinian a declarat victoria partidului său la alegerile din Armenia.
Pașinian a declarat victoria partidului său la alegerile din Armenia.

Despre aceasta a anunțat în timpul unei conferințe de presă în seara zilei de 7 iunie, transmite serviciul armean al „Radio Libertatea”, scrie eurointegration.com.ua.

Pașinian a declarat că „Contractul Civil” a obținut voturile „unui număr mai mare de cetățeni ai Republicii Armenia, un vot de încredere din partea unui număr mai mare de cetățeni comparativ cu anul 2021”.

„Aceasta este o victorie istorică, care cu siguranță va asigura eternitatea și dezvoltarea Republicii Armenia și, bineînțeles, vom avea o pace durabilă și instituțională”, a spus el.

La întrebarea unui jurnalist dacă declarația sa nu este problematică, deoarece rezultatele de la toate secțiile de votare nu au fost încă centralizate, Pașinian a răspuns că partidul său „are reprezentanți în toate secțiile de votare”, precum și că partidul efectuează „numărătoarea proprie”.

Alegerile au loc pe fundalul intensificării presiunii asupra Erevanului din partea Moscovei din cauza cursului lui Pașinian spre apropierea de UE.

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