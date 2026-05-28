Rusia a informat guvernul armean despre posibilitatea denunțării acordului privind livrările de gaze, produse petroliere și diamante, dacă Armenia va continua procesul de aderare la Uniunea Europeană. Pașinian a declarat în replică că țara sa nu se teme de creșterea prețurilor la gaze, deoarece în curând va îmbogăți, scrie snob.ru.

„Vom avea mult mai mulți bani, atât de mulți încât nu ni se va părea scump. Astăzi Armenia devine „răscrucea lumii” — asta înseamnă că Armenia va deveni o țară nu a miilor și milioanelor, ci a miliardelor și trilioanelor”, a spus Pașinian. El a subliniat, de asemenea, că statul dezvoltă energia alternativă și urmărește să corespundă standardelor europene.

Acordul dintre Rusia și Armenia a fost încheiat în 2013. Conform documentului, Rusia furnizează Armeniei gaze, produse petroliere și diamante brute pentru consum intern fără taxe de export și în condiții preferențiale.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat în repetate rânduri că Armenia nu poate fi simultan membră a UE și a Uniunii Economice Eurasiatice. La aceasta, Pașinian a răspuns că legea privind începerea aderării la Uniunea Europeană a fost deja adoptată, iar în timp ce Armenia poate rămâne membră a Uniunii Economice Eurasiatice și să continue reformele pentru a corespunde standardelor UE, ea va urma acest drum.