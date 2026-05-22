22 Mai 2026, 12:01
„Partidul Gândacilor de Bucătărie” din India a depășit pe rețelele sociale partidul aflat la guvernare

Formațiunea indiană de tineret „Partidul Gândacilor de Bucătărie” a adunat peste 18 milioane de urmăritori pe Instagram în 5 zile. Partidul de guvernământ, Partidul Bharatiya Janata, are de două ori mai puțini — 9 milioane.

După cum scriu fondatorii partidului de tineret, acesta a fost creat ca protest împotriva actualei guvernări, scrie deccanherald.com.

Potrivit ziarului Deccan Herald, partidul a fost format ca reacție la declarația președintelui Curții Supreme a Indiei, Surya Kant. Acesta a comparat tinerii șomeri cu gândacii. Liderul partidului, Abhijeet Dipke, a declarat că contul „Partidului Gândacilor de Bucătărie” a fost interzis în India.

Partidul afirmă că crede ferm în Constituția Indiei și va apăra întotdeauna valorile acesteia. De asemenea, are un manifest în cinci puncte. Primul punct propune anularea indemnizațiilor pentru judecătorii indieni după pensionare. În următorul punct, fondatorii cer alegeri corecte. Al treilea punct prevede creșterea locurilor în guvern pentru femei de la 33% la 50%. În al patrulea punct, „Partidul Gândacilor de Bucătărie” susține media independentă. Al cincilea punct al manifestului solicită interzicerea pentru orice membru al parlamentului sau al consiliului legislativ de a ocupa funcții publice timp de 20 de ani dacă a trecut de la un partid la altul.

