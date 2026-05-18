euronews
18 Mai 2026, 17:25
Partidul de guvernământ din Spania a suferit o înfrângere în cea mai populată regiune a țării

Potrivit rezultatelor preliminare ale alegerilor regionale din Andaluzia, Partidul Muncitorilor Socialiști aflat la guvernare a suferit o înfrângere.

După numărarea a 99% din buletinele de vot, comisia electorală a anunțat că din cele 100 de locuri în parlamentul regional, socialiștii revendică doar 28, în timp ce principalul partid de opoziție, Partidul Popular Conservator, are 53 de locuri. Alte 15 locuri au fost câștigate de partidul de dreapta radicală Vox, transmite euronews.com.

Andaluzia, unde locuiesc 8,7 milioane de oameni, este considerată cea mai populată regiune a Spaniei. Din acest motiv, politologii au urmărit alegerile din Andaluzia cu o atenție deosebită, considerându-le o repetiție pentru alegerile naționale din Spania, care vor avea loc anul viitor.

euronews
