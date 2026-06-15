Parlamentul Ungariei a limitat durata mandatului prim-ministrului.

Legea se aplică tuturor celor care au ocupat această funcție din 1990, informează telex.hu.

Interlocutorii publicației atrag atenția că noul guvern dorește astfel să prevină revenirea lui Viktor Orban la putere, deoarece el este singurul care se încadrează în aceste criterii. Actualul șef al guvernului, Peter Magyar, nu va putea, de asemenea, să fie reales în această funcție după 2034.

Noua modificare deschide calea pentru dizolvarea Oficiului pentru Protecția Suveranității. Organul a fost înființat de guvernul lui Viktor Orban în 2023 și supraveghea activitatea organizațiilor care puteau pune în pericol interesele naționale ale Ungariei. În 2024, Comisia Europeană a dat în judecată guvernul țării din cauza legii „Despre protecția suveranității”.