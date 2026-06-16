theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
reuters
16 Iunie 2026, 11:04
5 001
Copiază linkul
Link copiat

Parlamentul Suediei a aprobat retragerea permisului de ședere al migranților pentru comportament neadecvat

Legea se aplică tuturor migranților, inclusiv celor care au obținut permisul de ședere înainte de adoptarea documentului.

Parlamentul Suediei a aprobat retragerea permisului de ședere al migranților pentru comportament neadecvat.
Parlamentul Suediei a aprobat retragerea permisului de ședere al migranților pentru comportament neadecvat.

Parlamentul Suediei a adoptat pe 15 iunie o lege care permite autorităților să retragă permisele de ședere ale imigranților. Motivele pot fi comportamentul neadecvat, datoriile neachitate, munca fără declarare sau legăturile cu organizații extremiste. Imigranții au dreptul să conteste decizia de expulzare în instanța de migrație din Suedia, scrie reuters.com.

Inițiativa a fost promovată de ministrul migrației Johan Forssell, care a subliniat că „cel care nu depune eforturi să se comporte corect nu trebuie să se aștepte să rămână în țară”. Reuters precizează că inițiativa face parte dintr-o serie mai largă de înăspriri ale regulilor de imigrație, introduse de guvernul Suediei și susținute de partidul naționalist „Democrații Suedezi”.

Legea a fost criticată de opoziție și de grupurile pentru drepturile omului, deoarece deciziile privind retragerea permisului de ședere pot fi luate pe baza unor acțiuni care nu sunt recunoscute ca infracțiuni penale. Apărătorii drepturilor omului consideră că aceasta subminează statul de drept și principiul egalității în fața legii.

Sursă
reuters
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici