Parlamentul Suediei a aprobat retragerea permisului de ședere al migranților pentru comportament neadecvat.

Parlamentul Suediei a adoptat pe 15 iunie o lege care permite autorităților să retragă permisele de ședere ale imigranților. Motivele pot fi comportamentul neadecvat, datoriile neachitate, munca fără declarare sau legăturile cu organizații extremiste. Imigranții au dreptul să conteste decizia de expulzare în instanța de migrație din Suedia, scrie reuters.com.

Inițiativa a fost promovată de ministrul migrației Johan Forssell, care a subliniat că „cel care nu depune eforturi să se comporte corect nu trebuie să se aștepte să rămână în țară”. Reuters precizează că inițiativa face parte dintr-o serie mai largă de înăspriri ale regulilor de imigrație, introduse de guvernul Suediei și susținute de partidul naționalist „Democrații Suedezi”.

Legea a fost criticată de opoziție și de grupurile pentru drepturile omului, deoarece deciziile privind retragerea permisului de ședere pot fi luate pe baza unor acțiuni care nu sunt recunoscute ca infracțiuni penale. Apărătorii drepturilor omului consideră că aceasta subminează statul de drept și principiul egalității în fața legii.