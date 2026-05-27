Parlamentul Scoției a susținut organizarea unui referendum privind independența.

„Parlamentul scoțian a votat în favoarea susținerii apelurilor pentru organizarea unui referendum privind independența Scoției”, se arată într-un comunicat.

După cum relatează publicația The National, pe 26 mai, majoritatea deputaților (72 față de 55) au votat pentru susținerea apelului prim-ministrului Scoției, John Swinney, către Guvernul Marii Britanii. Ministrul cere emiterea unui decret conform art. 30 din Legea Scoției din 1998, care ar transfera Parlamentului scoțian competențele pentru organizarea unui referendum privind independența.

Swinney este susținător al independenței Scoției și lider al Partidului Național Scoțian (SNP). Pe 19 mai, el a fost reales în funcția de prim-ministru al regiunii după victoria SNP la alegerile locale. Anterior, pe 27 aprilie, ministrul declara că imediat după alegeri va propune deputaților să voteze asupra organizării unui referendum privind independența, scria The Guardian.

Pe 9 mai, SNP, care susține separarea de Marea Britanie, a obținut 58 de locuri în parlamentul regional și pentru a cincea oară consecutiv a devenit cea mai mare forță politică din Scoția. Locul doi a fost împărțit între Partidul Laburist și Reform UK: ambele au obținut câte 17 locuri. Swinney a numit rezultatele votului o confirmare a susținerii cursului partidului.