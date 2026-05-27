theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
27 Mai 2026, 10:50
7 375
Copiază linkul
Link copiat

Parlamentul Scoției a susținut organizarea unui referendum privind independența

Parlamentul Scoției a susținut organizarea unui referendum privind independența față de Regatul Unit, a anunțat guvernul scoțian pe rețeaua socială X.

Parlamentul Scoției a susținut organizarea unui referendum privind independența.
Parlamentul Scoției a susținut organizarea unui referendum privind independența.

„Parlamentul scoțian a votat în favoarea susținerii apelurilor pentru organizarea unui referendum privind independența Scoției”, se arată într-un comunicat.

După cum relatează publicația The National, pe 26 mai, majoritatea deputaților (72 față de 55) au votat pentru susținerea apelului prim-ministrului Scoției, John Swinney, către Guvernul Marii Britanii. Ministrul cere emiterea unui decret conform art. 30 din Legea Scoției din 1998, care ar transfera Parlamentului scoțian competențele pentru organizarea unui referendum privind independența.

Swinney este susținător al independenței Scoției și lider al Partidului Național Scoțian (SNP). Pe 19 mai, el a fost reales în funcția de prim-ministru al regiunii după victoria SNP la alegerile locale. Anterior, pe 27 aprilie, ministrul declara că imediat după alegeri va propune deputaților să voteze asupra organizării unui referendum privind independența, scria The Guardian.

Pe 9 mai, SNP, care susține separarea de Marea Britanie, a obținut 58 de locuri în parlamentul regional și pentru a cincea oară consecutiv a devenit cea mai mare forță politică din Scoția. Locul doi a fost împărțit între Partidul Laburist și Reform UK: ambele au obținut câte 17 locuri. Swinney a numit rezultatele votului o confirmare a susținerii cursului partidului.

Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici