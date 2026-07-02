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2 Iulie 2026, 23:06
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Parlamentul Lituaniei a susținut anularea interdicției privind amplasarea armelor nucleare pe teritoriul țării

Liderii aproape tuturor partidelor politice din Parlamentul Lituaniei au susținut anularea interdicției privind amplasarea armelor nucleare pe teritoriul țării.

Parlamentul Lituaniei a susținut anularea interdicției privind amplasarea armelor nucleare pe teritoriul țării.
Parlamentul Lituaniei a susținut anularea interdicției privind amplasarea armelor nucleare pe teritoriul țării.

Despre aceasta a declarat președintele Gitanas Nausėda la o întâlnire cu reprezentanții parlamentului și guvernului, transmite lrt.lt.

„Punctul de vedere a fost practic unanim. Aproape toți liderii fracțiunilor parlamentare și-au exprimat opinia că articolul 137 este depășit și trebuie nu doar modificat, ci eliminat“, citează postul de televiziune președintele țării. Potrivit acestuia, dezacordurile au apărut doar în privința modului în care acest lucru trebuie făcut.

Articolul 137 din Constituția Lituaniei afirmă că pe teritoriul țării nu pot exista arme de distrugere în masă. Articolul interzice, de asemenea, amplasarea bazelor militare străine în Lituania. Potrivit lui Nausėda, în prezent Lituania este singurul membru NATO pe teritoriul căruia există o astfel de interdicție.

Conform legislației lituaniene, Constituția poate fi modificată direct de parlament. Pentru aceasta, o astfel de decizie trebuie să fie votată de două treimi dintre parlamentari de două ori, cu un interval de cel puțin trei luni între voturi. Exact în acest mod propune și președintele anularea articolului 137. Cu toate acestea, potrivit acestuia, reprezentanții partidului populist de opoziție „Zarja Nemana“ cer organizarea unui referendum pe această temă.

În urma alegerilor din 2024, partidul a obținut 20 de deputați în Seim, devenind a treia fracțiune ca mărime. În total, în Seim sunt 141 de deputați. Coaliția de guvernare controlează în prezent 75 de locuri.

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