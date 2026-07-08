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bild
8 Iulie 2026, 15:33
2 197
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Parlamentul European va încerca din nou să adopte un plan controversat de control al aplicațiilor de mesagerie

În Parlamentul European va fi din nou supus la vot prelungirea mecanismului controversat de verificare a mesajelor, pe care criticii îl numesc „controlul aplicațiilor de mesagerie”.

Parlamentul European va încerca din nou să adopte un plan controversat de control al aplicațiilor de mesagerie.
Parlamentul European va încerca din nou să adopte un plan controversat de control al aplicațiilor de mesagerie.

Anterior, parlamentul a respins această inițiativă de două ori: mulți deputați susțineau că verificările automate ar trebui să fie posibile doar în cazul unor suspiciuni concrete, relatează Bild.

Acum, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a readus subiectul pe ordinea de zi, iar votul urmează să aibă loc în regim accelerat vineri, 10 iulie.

Criticii sunt nemulțumiți de procedură: propunerea poate trece dacă nu este respinsă de majoritatea absolută a parlamentului, adică cel puțin 360 din 719 deputați. Din cauza ultimei săptămâni de sesiune înainte de vacanța de vară, o parte dintre deputați ar putea pur și simplu să nu participe la vot.

„Verzii” și AfD numesc această abordare o încercare de a impune o normă deja respinsă printr-o portiță procedurală. În CDU/CSU criticile sunt respinse, iar aceștia susțin că, fără excepții, autoritățile vor avea mai puține instrumente pentru a combate violența sexualizată asupra copiilor.

Sursă
bild
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