Parlamentul European cere o anchetă împotriva șefului FIFA din cauza premiului acordat lui Trump.

50 de deputați ai Parlamentului European cer ca Federația Internațională de Fotbal (FIFA) să-l ancheteze pe președintele Gianni Infantino pentru posibile încălcări ale regulilor privind neutralitatea politică.

Despre aceasta se menționează într-o scrisoare a eurodeputaților, care a ajuns în posesia Politico, informează „Europa Liberă”.

În scrisoare, deputații Parlamentului European își exprimă sprijinul pentru plângerea depusă de ONG-ul pentru drepturile omului FairSquare, în care comitetul etic al FIFA este rugat să examineze „decizia de a institui Premiul anual pentru Pace FIFA și acordarea ulterioară a acestui premiu președintelui Trump”.

„Campionatul Mondial trebuie să unească lumea. Când președintele FIFA, Infantino, favorizează un președinte în detrimentul altuia, aceasta discreditează FIFA și întregul turneu”, a declarat deputatul european din grupul Renew Barry Andrews, autorul scrisorii.

În scrisoare se mai menționează că, având în vedere că în această vară atenția întregii lumi este concentrată asupra FIFA din cauza Campionatului Mondial de fotbal, organizația ar trebui să ia în considerare plângerea depusă de FairSquare.

„Această plângere oferă FIFA oportunitatea de a-și demonstra angajamentul față de principiile neutralității politice, transparenței și responsabilității”, se arată în scrisoare.

La 5 decembrie 2025, Infantino i-a înmânat lui Trump premiul pentru pace instituit de FIFA. Prima plângere din partea FairSquare a fost depusă la trei zile după acest eveniment.

Șeful federației de fotbal nu a informat Consiliul FIFA înainte de instituirea premiului, iar criticii au considerat această distincție o încercare evidentă a președintelui FIFA de a-l favoriza pe președintele SUA.

Deputații europeni susțin că declarațiile publice ale lui Infantino în sprijinul președintelui SUA încalcă statutul federației, care prevede că „FIFA păstrează neutralitatea în chestiunile politice și religioase”.

FIFA a confirmat primirea plângerii în decembrie, dar până acum nu a răspuns scrisorii deputaților europeni.