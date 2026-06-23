Parlamentul European a susținut lansarea Euro digital.

Comisia pentru Afaceri Economice și Monetare a Parlamentului European a votat marți pentru crearea unei monede digitale menite să reducă dependența Europei de sistemele de plată americane.

Propunerea legislativă privind lansarea euro digital, înaintată de Comisia Europeană în 2023, a primit 43 de voturi „pentru”. 14 membri ai comitetului au votat „împotrivă”, iar unul s-a abținut, transmite eurointegration.com.ua.

Parlamentul European speră să finalizeze acordul privind crearea monedei cu statele membre UE până la sfârșitul acestui an. Lansarea pilot a proiectului este așteptată în a doua jumătate a anului 2027, iar emiterea completă de către Banca Centrală Europeană (BCE) – în 2029.

Proiectul a fost întârziat din cauza temerilor răspândite în rândul grupărilor ultradrepte că moneda digitală va pune în pericol confidențialitatea cetățenilor și, în cele din urmă, va înlocui banii lichizi.

Forma digitală a banilor emisă de Banca Centrală Europeană este destinată să completeze banii lichizi și serviciile bancare existente, nu să le înlocuiască.

Conform propunerii, consumatorii vor putea păstra euro digitali într-un portofel special, cu un plafon de depozitare. Sistemul va susține atât plățile online, cât și cele offline și este conceput să asigure un nivel ridicat de confidențialitate, deoarece BCE nu va putea identifica direct utilizatorii după datele lor de plată.

Potrivit datelor Băncii Centrale Europene, giganții americani ai plăților Visa și Mastercard reprezintă 61% din plățile cu cardul în zona euro și aproape toate tranzacțiile transfrontaliere cu cardul.

Dezbaterile privind suveranitatea financiară a Europei au luat amploare pe fondul creșterii tensiunilor geopolitice și a îngrijorărilor legate de dependența blocului de infrastructura străină de plăți.