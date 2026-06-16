Parlamentul European a respins primul proiect al bugetului pe termen lung al UE.

Parlamentul European a respins reducerile propuse în proiectul bugetului pe termen lung al UE pentru perioada 2028–2034, au declarat marți, într-o conferință de presă, europarlamentarii Carla Tavares și Siegfried Mureșan.

Doi parlamentari ciprioți, care conduc negocierile privind bugetul între statele membre, au prezentat săptămâna trecută un text de compromis cu reduceri ale bugetului general al Uniunii cu 32,8 miliarde de euro, transmite euronews.com.

Aceste reduceri reprezintă un compromis între țările care insistau asupra unor reduceri semnificative și cele care cereau creșterea finanțării agriculturii și fondurilor regionale.

Neînțelegerile dintre legislatori sporesc presiunea asupra unui proces deja dificil. UE speră să finalizeze negocierile până la sfârșitul anului 2026, pentru a nu le prelungi până în 2027, un an electoral crucial, iar distanța tot mai mare dintre statele membre și poziția Parlamentului pune acest plan în pericol.

Potrivit Parlamentului European, reducerile propuse slăbesc un buget deja insuficient, deoarece planul de 2 trilioane de euro prezentat de Comisia Europeană în iulie 2025 a fost deja considerat inadecvat de deputați.

„Parlamentul European respinge categoric aceste reduceri”, a declarat Mureșan la o conferință de presă marți. „Se opune ferm propunerii Consiliului de a stabili finanțarea agriculturii și politicii de coeziune la un nivel și mai scăzut decât suma deja insuficientă propusă de Comisia Europeană”.

În propunerea sa, Parlamentul European a insistat asupra creșterii bugetului cu 10%. De asemenea, deputații au propus excluderea din calculul bugetar a cheltuielilor pentru rambursarea datoriei mecanismului Next Generation EU, împrumut comun aprobat în 2020 pentru atenuarea efectelor economice ale pandemiei COVID-19.

În textul de compromis, Ciprul a decis să nu atingă problemele mecanismelor de corecție bugetară, cunoscute ca „reduceri”, veniturile din taxe la nivelul UE, așa-numitele resurse proprii, precum și principiul legării bugetului de respectarea statului de drept.

Ca răspuns, Parlamentul European a criticat ceea ce a numit lipsă de ambiție.

„Trebuie să avansăm în problema resurselor proprii”, a declarat Tavares jurnaliștilor. „Acest lucru lipsește din proiectul de text. Reducând cheltuielile și neintroducând resurse proprii noi, este dificil să obții un buget puternic și actualizat”.

Negocierile actuale privind bugetul au început în iulie 2025, când Comisia Europeană a prezentat proiectul său de buget de 2 trilioane de euro, care prevede o abatere semnificativă de la cadrul actual.

Comisia a identificat trei priorități cheie de cheltuieli: fondul pentru competitivitate, inițiativa Global Europe și programele Horizon.

Cea mai importantă inovație structurală se referă la modul de distribuire a fondurilor regionale, agricole și pentru pescuit: Comisia a propus înlocuirea sistemului actual cu planuri partenere naționale și regionale, adaptate fiecărui stat membru.

În buget sunt, de asemenea, rezervate fonduri pentru rambursarea împrumuturilor în cadrul Next Generation EU.

Proiectul de text, pregătit de președinția cipriotă, va servi drept bază pentru discuțiile la reuniunea liderilor UE, care va avea loc la Bruxelles în perioada 18–19 iunie.