Parlamentul European a aprobat noile reguli privind returnarea migranților.

Parlamentul European a votat miercuri noile reguli privind migrația, care permit țărilor din UE să trimită migranții cărora li s-a refuzat azilul în centre speciale din țări terțe.

Întărirea regulilor de migrație a fost aprobată în sesiunea plenară cu 418 voturi pentru și 218 împotrivă. Alți 30 de eurodeputați s-au abținut, transmite eurointegration.com.ua.

Conform legislației, decizia de returnare emisă de autoritățile naționale competente în cazul solicitanților de azil va fi însoțită de obligația de a părăsi imediat sau într-un termen stabilit teritoriul UE.

Dacă migranții nu cooperează cu autoritățile țării gazdă, prezintă risc de fugă sau amenințare la adresa securității, aceștia pot fi reținuți. Ordinul corespunzător trebuie emis de o autoritate administrativă sau judiciară, iar perioada de reținere poate fi de până la 24 de luni.

Autoritățile naționale ale statelor membre pot efectua acțiuni investigative specifice în scopul pregătirii sau asigurării unei returnări eficiente a migranților. Astfel de acțiuni pot include percheziții ale locuințelor sau altor spații relevante, cu condiția obținerii unei autorizații judiciare sau administrative, precum și controlul și confiscarea obiectelor personale și a dispozitivelor electronice.

Migranții pentru care s-a luat decizia de returnare (cu excepția minorilor neînsoțiți) vor putea fi transferați în „centre de returnare” situate pe teritoriul unei țări terțe care a acceptat să îi primească, pe baza unui acord încheiat cu statul membru al UE.