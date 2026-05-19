Parlamentul European a aprobat noi reguli privind investițiile străine în sectoarele strategice.

Noile reguli au fost susținute de 508 deputați, 64 au votat împotrivă și 90 s-au abținut, transmite eurointegration.com.ua.

Acum inițiativa trebuie aprobată de Consiliul UE înainte de a intra în vigoare peste 18 luni.

Noile reguli prevăd verificarea obligatorie a investițiilor străine în sectoare sensibile, cum ar fi apărarea, semiconductoarele, inteligența artificială, materiile prime critice, serviciile financiare, entitățile din domeniul aerospațial, energetic, transporturi și infrastructură digitală, precum și în infrastructura electorală, cu scopul de a identifica și elimina riscurile potențiale pentru securitate sau ordinea publică.

Procedurile aplicate mecanismelor naționale de screening vor fi simplificate pentru a reduce complexitatea și a face UE un loc mai atractiv pentru investiții.

Noul cadru legislativ va acoperi, de asemenea, operațiunile din interiorul UE în care investitorul aparține persoanelor fizice sau juridice dintr-o țară din afara Uniunii Europene.

În martie, Comisia Europeană a prezentat o propunere legislativă privind Legea acceleratorului industrial, care prevede cadrul pentru investițiile străine în sectoarele strategice.

„Prin acest text închidem capitolul naivității europene. Unele state străine încearcă să ne slăbească. Întoarcem pagina orbirii deliberate a statelor membre, care a permis actorilor străini să preia controlul asupra sectoarelor sensibile ale economiei noastre”, a declarat eurodeputatul Rafael Glucksmann, care a condus lucrările asupra documentului.