Parlamentul European a aprobat aplicarea acordului comercial cu SUA.

Parlamentul European a aprobat marți două documente pentru îndeplinirea angajamentelor tarifare ale UE în cadrul acordului-cadru comercial cu SUA, semnat în august 2023.

Pe 16 iunie, Parlamentul European a aprobat două acte legislative pentru îndeplinirea angajamentelor tarifare ale Uniunii Europene în cadrul acordului-cadru comercial cu SUA. Ambele reflectă un acord preliminar între negociatorii Consiliului UE și Parlamentul European, transmite eurointegration.com.ua.

Proiectul principal a fost aprobat cu 440 de voturi pentru, 151 împotrivă și 50 de abțineri. Acesta vizează eliminarea tarifelor pentru toate produsele industriale din SUA și oferă acces preferențial pe piața europeană pentru o gamă largă de produse agricole și pescărești din SUA.

Al doilea proiect, privind extinderea regimului de import fără taxe pentru homari din SUA, a fost aprobat cu 444 de voturi pentru, 152 împotrivă și 54 de abțineri.

Valabilitatea primului document privind importurile industriale și agricole este planificată să se încheie în ultima zi a anului 2029. Până la 30 iunie 2029, Comisia Europeană va trebui să prezinte un raport de evaluare a impactului acestor condiții asupra industriei europene, afacerilor și agriculturii, precum și asupra dezvoltării comerțului cu țări terțe. Evaluarea poate fi însoțită de o propunere de prelungire a valabilității acestui regim.

Comisia Europeană poate suspenda preferințele acordate produselor americane dacă SUA nu vor înceta până la sfârșitul anului 2026 să aplice o rată tarifară de peste 15% pentru oțelul și aluminiul din UE.

De asemenea, Comisia poate suspenda preferințele dacă Statele Unite nu vor răspunde preocupărilor UE privind politica tarifară aplicată exporturilor europene, pentru care plafonul de 15% a fost valabil până la 24 februarie 2026.

În plus, este prevăzut un mecanism de siguranță în cazul unor consecințe potențial grave ale preferințelor acordate SUA. În special, dacă există indicii că creșterea importurilor americane dăunează grav industriei și agriculturii europene, Comisia poate iniția o anchetă proprie sau poate începe una la solicitarea uneia sau mai multor state membre ori a Parlamentului European.

Totodată, Comisia Europeană trebuie să raporteze trimestrial Parlamentului European și Consiliului UE privind volumele și valoarea importurilor din SUA vizate de aceste acte legislative.

Următorul pas va fi aprobarea în Consiliul UE și publicarea în Jurnalul Oficial al UE, după care acestea vor intra în vigoare.