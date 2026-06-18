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eurointegration.com.ua logoeurointegration
18 Iunie 2026, 17:42
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Parlamentul European a adoptat o rezoluție privind incidentele cu drone și acțiunile Rusiei

Parlamentul European a adoptat joi o rezoluție prin care condamnă campania Rusiei de destabilizare a UE și încălcarea spațiului aerian al mai multor țări europene cu drone.

Parlamentul European a adoptat o rezoluție privind incidentele cu drone și acțiunile Rusiei.
Parlamentul European a adoptat o rezoluție privind incidentele cu drone și acțiunile Rusiei.

În rezoluție, deputații subliniază că UE nu se va lăsa intimidată de campania de destabilizare desfășurată de Rusia și intenționează să-și apere securitatea, transmite eurointegration.com.ua.

Potrivit parlamentarilor, invazia dronelor și încălcarea spațiului aerian al UE nu sunt incidente izolate, ci fac parte dintr-o strategie mai amplă a Rusiei de intimidare a Uniunii Europene.

În document se subliniază că Rusia „poartă întreaga și clară responsabilitate pentru aceste atacuri escaladante iresponsabile”, iar acțiunile sale reprezintă o amenințare deliberată și sistematică la adresa securității, rezilienței și suveranității UE și a statelor membre.

În rezoluție se exprimă hotărârea de a apăra securitatea, suveranitatea și integritatea teritorială a tuturor statelor membre UE și de a continua sprijinul pentru Ucraina. Se menționează că, în contextul acestei campanii de destabilizare, este necesară accelerarea producției și livrărilor de echipamente militare prioritare către Ucraina, în special sisteme de apărare antiaeriană, muniții, drone și rachete.

Reamintim că în mai Rusia a acuzat țările baltice, în special Letonia, că ar oferi teritoriul și spațiul aerian pentru pregătirea și efectuarea atacurilor cu drone ucrainene asupra teritoriului rus.

Autoritățile ruse, în special reprezentantul permanent al Federației Ruse la ONU, au însoțit aceste afirmații cu amenințări de represalii.

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