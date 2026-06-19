Parlamentul Cubei a aprobat cea mai mare privatizare a economiei din ultimii 65 de ani.

Adunarea Națională a Cubei a adoptat joi, în unanimitate, un pachet de reforme care prevede privatizarea unei părți semnificative a economiei socialiste a țării.

Documentul a fost susținut de Partidul Comunist aflat la guvernare și de fostul lider al țării, Raul Castro. Dacă măsurile vor fi implementate în forma declarată, acestea vor reprezenta cea mai mare schimbare a modelului cubanez de la revoluția din 1959 și o revenire spre economia de piață, transmite reuters.com.

Reforma deschide calea dezvoltării imobiliare private, permite transformarea întreprinderilor de stat în companii comerciale private cu acțiuni și părți sociale, precum și accesul băncilor private în sectorul financiar, care a rămas mult timp monopol al statului. Documentul permite, de asemenea, vânzarea proprietății de stat către persoane juridice și fizice cubaneze și străine, inclusiv cubanezii care trăiesc în străinătate. Acest lucru a fost comunicat deputaților într-o prezentare televizată înainte de vot.

Înainte de vot, președintele Cubei, Miguel Díaz-Canel, a îndemnat deputații să rămână fideli trecutului socialist al țării.

„Aici se discută dilema cum să continuăm procesul de construcție socialistă, care a trecut prin cel mai lung blocaj din istorie din partea celei mai puternice puteri a lumii. Nu renunțăm la socialism”, a declarat el.

Prim-ministrul Manuel Marrero a numit piața „un instrument de distribuție eficientă a resurselor”, ceea ce, după cum se remarcă, este o formulare rară pentru un funcționar comunist cubanez, dar a subliniat că actualizarea modelului este necesară „pentru a îmbunătăți calitatea vieții cubanezilor”. Lista cu peste 175 de măsuri a fost prezentată deputaților într-un discurs de aproape două ore, după care Adunarea Națională a votat în unanimitate documentul. Momentan nu este clar cât de rapid și prin ce mecanisme vor fi implementate noile măsuri.

Potrivit Reuters, multe dintre măsurile propuse pentru liberalizarea economiei cubaneze au fost discutate în țară și în afara ei timp de ani de zile, însă presiunea dură a SUA le-a readus în prim-plan. Economia de stat a Cubei, birocratică și ineficientă, se confruntă cu dificultăți de când s-a destrămat Uniunea Sovietică, care a susținut socialismul cubanez timp îndelungat. Sancțiunile administrației Trump, inclusiv blocada petrolieră de mai multe luni, au lăsat Cubei puțin spațiu de manevră, prăbușind economia insulei, provocând plecarea afacerilor străine și prăbușirea aproape totală a turismului. Díaz-Canel a declarat că decizia de a deschide economia „nu este legată de negocierile” dintre Cuba și SUA, care au început anul acesta, dar, se pare, au ajuns într-un impas.

Raul Castro, acuzat în mai în SUA de crimă, a susținut reformele. Într-o scrisoare prezentată mai întâi Biroului Politic miercuri, apoi deputaților joi, el a numit măsurile utile și a îndemnat la implementarea rapidă a acestora. Pachetul permite, de asemenea, pentru prima dată afacerilor cubaneze să angajeze peste 100 de angajați și le permite antreprenorilor să dețină mai multe companii private simultan. Potrivit lui Marrero, circulația capitalului privat va fi asigurată printr-un sistem bancar mai flexibil, sub supravegherea statului, și o piață valutară digitală în timp real cu agenți autorizați.

Decenii la rând, Cuba a subvenționat educația, medicina și transportul pentru populație, însă în ultimii ani aceste servicii s-au degradat în mare măsură. Acum noul sistem fiscal obligă afacerile de stat și private, locale și străine, să finanțeze parțial serviciile publice.