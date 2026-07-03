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theguardian
3 Iulie 2026, 10:53
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Parlamentul britanic a cerut interzicerea desenului animat „Mașa și Ursul”

Un grup de deputați din Camera Comunelor a Regatului Unit a trimis o scrisoare guvernului, solicitând să ia în considerare oprirea difuzării desenului animat „Mașa și Ursul” pe teritoriul țării.

Parlamentul britanic a cerut interzicerea desenului animat „Mașa și Ursul”.
Parlamentul britanic a cerut interzicerea desenului animat „Mașa și Ursul”.

Potrivit deputaților, desenul animat reprezintă o „formă drăguță de propagandă rusă”, scrie theguardian.com.

Apelul a fost redactat sub conducerea liberal-democratului Tom Gordon și semnat de peste 50 de deputați. Acesta a fost adresat ministrului Culturii, Lisei Nandy.

Autorii scrisorii au menționat episoade în care Mașa, în vârstă de patru ani, poartă uniformă militară sovietică, o cască de tanchist și o șapcă de grănicer, „istoric asociată cu NKVD”. În opinia deputaților, astfel de imagini „normalizează simbolistica militară sovietică în rândul copiilor”.

Anterior, serviciul de streaming Netflix a prelungit contractul pentru difuzarea desenului animat „Mașa și Ursul” pentru încă două sezoane, precum și pentru difuzarea proiectului pe platforma digitală britanică ITVX.

Sursă
theguardian
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