Papa Leon al XIV-lea înființează o comisie dedicată inteligenței artificiale.

Acest pas are loc înainte de prima enciclică, sau scrisoare pastorală a Papei Leon, în care se așteaptă ca prioritate să fie acordată abordării etice a inteligenței artificiale, scrie rbc.ua cu referire la politico.eu.

Sâmbătă, Vaticanul a anunțat că pontiful a decis să creeze o comisie din cauza creșterii utilizării inteligenței artificiale, „impactul său potențial asupra oamenilor și a umanității în ansamblu (și) grija Bisericii pentru demnitatea fiecărei persoane”.

Anunțul a fost făcut în ziua următoare după ce Papa Leon a semnat enciclica sa - o scrisoare redactată de pontif și adresată episcopilor cu instrucțiuni sau îndrumări privind chestiuni morale.

Se așteaptă ca noua sa enciclică, care urmează să fie publicată în săptămânile următoare, să abordeze problema inteligenței artificiale în cadrul învățăturii sociale a Bisericii, care acoperă și subiecte precum munca, justiția și pacea.

Nu este prima dată când Papa Leon intervine în problema inteligenței artificiale. La doar câteva zile după alegerea sa în mai 2025, el a declarat cardinalilor că Biserica Catolică trebuie să ofere lumii „comoara învățăturii sale sociale” pentru a face față provocărilor pe care le ridică IA în ceea ce privește „demnitatea umană, justiția și munca”.

În iunie anul trecut, Papa a criticat potențialele consecințe negative ale creșterii utilizării inteligenței artificiale. Remarcând potențialul IA pentru bine, pontiful a spus că există posibilitatea „abuzului în scopuri egoiste” și ca mijloc de „alimentare a conflictelor și agresiunii”.

„Sunt sigur că toți suntem îngrijorați de copii și tineri, precum și de posibilele consecințe ale utilizării inteligenței artificiale asupra dezvoltării lor intelectuale și neurologice. Tineretului nostru trebuie să i se ofere sprijin, nu să i se pună piedici pe drumul către maturitate și responsabilitate adevărată”, a spus șeful Bisericii Catolice.