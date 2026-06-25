Papa Leon al XIV-lea a trimis 100.000 de euro Venezuelei afectate de cutremur.

Papa Leon al XIV-lea a trimis primii 100.000 de euro, prin intermediul Elemosinariei Apostolice, persoanelor afectate de cutremurul din Venezuela.

De menționat că aceste fonduri vor fi transferate Bisericii Catolice din Venezuela. Decizia privind alocarea lor a fost luată după consultări cu nunțiul apostolic și arhiepiscopul Caracasului, informează vaticannews.va.

Două cutremure cu magnitudinea de 7,2 și 7,5 au avut loc în Venezuela pe 24 iunie, la un interval de un minut. Epicentrele au fost la 16 km de orașul Morón și la 24 km de San Felipe. Autoritățile au raportat cel puțin 164 de decese și 971 de răniți. Zeci de clădiri au fost distruse. Statele Unite, Franța și Spania au trimis salvatori în republică. Germania este pregătită să pună la dispoziție șase avioane militare pentru a ajuta la gestionarea consecințelor cutremurelor.

La Kremlin s-a anunțat anterior că Rusia nu a primit încă solicitări de ajutor din partea Venezuelei în legătură cu cutremurul. Totuși, dacă vor fi primite astfel de cereri, acestea vor fi examinate operativ.