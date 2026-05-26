Papa Leon al XIV-lea a comparat dezvoltarea inteligenței artificiale cu construcția Turnului Babel.

În mesajul său, el a făcut apel către guvernele lumii să încetinească dezvoltarea inteligenței artificiale.

Potrivit papei, inteligența artificială contribuie la răspândirea dezinformării, provoacă conflicte și riscă să ducă lumea la un război nesfârșit, scrie meduza.io.

Leon al XIV-lea subliniază că datele folosite de inteligența artificială nu ar trebui să rămână exclusiv în mâinile private. În plus, Papa a făcut apel la reducerea nivelului de concurență între companiile care activează în domeniul inteligenței artificiale.

Dezvoltarea inteligenței artificiale a fost comparată de papa cu un episod biblic în care oamenii, conduși de mândrie, au încercat să construiască Turnul Babel până la ceruri și l-au mâniat pe Dumnezeu. Potrivit lui Leon al XIV-lea, această poveste arată pericolul oricărei inițiative care „tinde să atingă cerurile fără binecuvântarea lui Dumnezeu”.

În enciclica sa, Papa a abordat și teoria „războiului drept” — o doctrină a Bisericii folosită pentru a justifica conflictele globale. În opinia papei, această teorie este depășită, iar forța militară poate fi folosită doar pentru „autoapărare în cel mai strict sens al cuvântului”.

Potrivit Reuters, cofondatorul companiei Anthropic, Chris Olah, prezent la lansarea enciclicei, i-a mulțumit Papei pentru că a atras atenția asupra problemelor legate de inteligența artificială. El a remarcat că companii precum a sa se confruntă cu o presiune comercială puternică și au nevoie de o supraveghere externă.