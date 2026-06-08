Papa Leon al XIV-lea a avertizat despre o „criză profundă” în lume din cauza violenței și a conflictelor.

În discursul său, el a făcut apel către politicieni să pună capăt războaielor care devastează lumea și, în schimb, să ajute migranții, transmite eurointegration.com.ua cu referire la reuters.com.

„Lumea trece printr-o criză profundă spirituală și culturală, care se manifestă prin numeroase forme de violență, polarizare și neîncredere reciprocă... Armele pot impune o tăcere temporară, dar niciodată nu vor putea construi o pace adevărată și durabilă”, a spus pontiful.

Papa Leon al XIV-lea, în discursul său în fața legislatorilor spanioli, a spus că creșterea cheltuielilor militare europene, care anul trecut a înregistrat cea mai mare creștere de la sfârșitul Războiului Rece, provoacă „îngrijorare”.

O parte separată a mesajului său a fost dedicată problemei migrației. Pontiful a declarat că lipsa de ajutor pentru migranți pune sub semnul întrebării „baza etică a ordinii internaționale”.

El a îndemnat țările să caute soluții care să depășească „simpla gestionare a fluxurilor” și să vizeze eliminarea cauzelor care determină oamenii să părăsească țările de origine – războaie, sărăcie și schimbări climatice.

Papa a afirmat că „măreția morală a unei națiuni se manifestă, înainte de toate, în capacitatea sa de a însoți, proteja și iubi acele vieți care trăiesc cea mai mare vulnerabilitate”.

Discursul pontifului în parlamentul național este un eveniment rar și reprezintă primul precedent de acest fel pentru Spania.