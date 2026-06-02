Până în 2050, lumea va duce lipsă de 100 de milioane de specialiști în oncologie.

Până în 2050, lumea va avea nevoie de aproape 100 de milioane mai mulți specialiști în boli oncologice, avertizează un nou studiu. Raportul, pregătit de comisia revistei The Lancet Oncology și prezentat la conferința anuală a Societății Americane de Oncologie Clinică din 2026, avertizează că lipsa personalului calificat pentru tratarea cancerului și desfășurarea cercetărilor rămâne un obstacol serios în reducerea inegalităților globale, scrie euronews.com.

Lipsa de personal va afecta toate țările

Ținând cont de tendințele actuale, autorii prevăd până în 2050 un deficit de 99,9 milioane de specialiști implicați în oncologie. Este vorba atât despre angajații care lucrează în domeniul cercetării, reglementării și sprijinului financiar, cât și despre comunitățile care beneficiază de rezultatele cercetărilor și participă la acestea.

Deficitul va fi deosebit de acut în Africa și Asia, unde, conform estimărilor, vor lipsi respectiv 34,3 și 57,3 milioane de lucrători.

Cercetătorii avertizează că nicio regiune nu va rămâne neafectată. În țările cu venituri mici și medii, deficitul de personal este cauzat în principal de „exodul creierelor” – plecarea specialiștilor calificați în străinătate.

În țările cu venituri ridicate, dimpotrivă, sistemele de sănătate sunt supuse presiunii din cauza epuizării, depresiei personalului și reducerii bugetelor.

Din punct de vedere al structurii profesionale, cel mai mult vor avea de suferit asistența medicală primară și generală: până în 2050 vor fi necesare peste 65 de milioane de asistente medicale suplimentare, precum și încă 16 milioane de specialiști în diagnostic în domeniul radiologiei și patologiei.

„Proiectul nostru global transmite un avertisment clar: fără măsuri urgente pentru eliminarea deficitului critic de personal, riscăm să ne confruntăm cu o criză oncologică fără precedent”, a declarat co-președinta comisiei, doctor Hedvig Hriciak de la Centrul Oncologic Memorial Sloan-Kettering din New York.

„Facem apel la implementarea imediată a strategiilor naționale, la o utilizare mai rațională a personalului, la redistribuirea sarcinilor, la aplicarea inteligenței artificiale și tehnologiilor digitale în sănătate, precum și la educație orientată spre viitor și finanțare sustenabilă pe termen lung prin parteneriate public-privat.”

Autorii subliniază că lipsa de personal nu doar amână acordarea asistenței pacienților actuali, ci încetinește și cercetările viitoare.

„Progresul în cercetarea cancerului la nivel mondial necesită un potențial de personal capabil să genereze idei, să dezvolte studii, să conducă echipe și să implementeze cunoștințele dobândite în practica luptei împotriva cancerului și în sistemul de sănătate”, notează aceștia.