Pământul va putea susține biosfera vegetală aproape 1,9 miliarde de ani.

Biosfera Pământului poate exista de două ori mai mult decât se credea anterior — până la 1,86 miliarde de ani, au descoperit astrobiologii Jacob Hack-Mizra și Eric Wolf de la Blue Marble Space și Universitatea din Colorado.

Aceasta este comparabilă cu perioada în care planeta ar trebui să-și piardă oceanele din cauza evaporării în spațiu, scrie theins.ru.

Estimările anterioare s-au bazat pe modele climatice simplificate, care prevedeau sfârșitul vieții fotosintetice pe Pământ în doar 0,9–1,5 miliarde de ani din cauza lipsei de dioxid de carbon în atmosferă. Autorii noii lucrări au folosit modelul climatic tridimensional ExoCAM și au arătat că astfel de modele simple supraestimează încălzirea cauzată de creșterea radiației solare, ceea ce înseamnă că subestimează durata de viață a biosferei.

Cercetătorii au analizat două scenarii limită. În primul – cu o dependență slabă a intemperizării rocilor de temperatură – concentrația de CO2 în atmosferă rămâne la nivelul actual, iar planeta se încălzește treptat din cauza creșterii energiei primite de la Soare. În acest caz, uscatul va deveni neprielnic pentru majoritatea plantelor la o temperatură de peste 50 °C, peste 1,68 miliarde de ani, iar pentru toate plantele terestre – la 65 °C, peste 1,87 miliarde de ani.

În al doilea scenariu – cu o dependență puternică a intemperizării de temperatură – dioxidul de carbon este spălat treptat din atmosferă, iar temperatura medie a suprafeței rămâne stabilă (în jur de 15 °C, ca în prezent). Aici viața plantelor este limitată nu de căldură, ci de lipsa de CO2. Pragul clasic pentru fotosinteză va fi atins peste 1,35 miliarde de ani. Dar autorii notează că unele plante (cactuși, agave, orhidee), precum și macrofite acvatice capabile să utilizeze bicarbonatul dizolvat în apă, pot supraviețui și la concentrații mult mai scăzute de CO2 – până la 1 parte pe milion. Luând în considerare acest fapt, limita de viață a plantelor în scenariul lipsei de dioxid de carbon se amână până la 1,84 miliarde de ani.

Așadar, limitele superioare ale ambelor scenarii – în jur de 1,86 miliarde de ani – coincid aproape și se apropie de perioadele în care Pământul, conform diferitelor estimări, ar trebui să-și piardă oceanele din cauza efectului de seră umed sau necontrolat (aceste procese sunt prognozate în intervalul aproximativ de la 1,1 la 2,8 miliarde de ani, în funcție de model). Autorii subliniază că scenariile mai timpurii privind dispariția vegetației în 0,5–0,9 miliarde de ani, pe care s-au bazat cercetările anterioare, au fost cel mai probabil prea pesimiste.

Oamenii de știință adaugă că evoluția plantelor și dezvoltarea tehnologiilor – de la crearea unei umbre artificiale asupra Soarelui până la modificarea orbitei planetei – pot, teoretic, prelungi existența vieții pe Pământ și mai mult. Autorii consideră lucrarea lor o primă încercare de a aplica un model tridimensional complex acestei probleme și fac apel la cercetări comparative suplimentare cu alte modele climatice.